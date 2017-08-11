Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya şampiyonu Guliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan milli sporcu Ramil Guliyev'i tebrik etti.
Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanarak hepimizi gururlandıran Ramil Guliyev'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan'dan Guliyev'e tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Guliyev’e telgraf göndererek tebriklerini iletti.