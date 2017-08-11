  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya şampiyonu Guliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan milli sporcu Guliyev'i tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya şampiyonu Guliyevi kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan milli sporcu Ramil Guliyev'i tebrik etti.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanarak hepimizi gururlandıran Ramil Guliyev'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan Guliyev'e tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Guliyev’e telgraf göndererek tebriklerini iletti.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, dünya şampiyonu Guliyev
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