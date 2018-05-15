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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya ezilen Filistin halkının yanındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hamas terör örgütü değildir, Filistinliler de terörist değildir. Dünya Filistin halkının yanındadır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya ezilen Filistin halkının yanındadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Twitter aracılığıyla "Hamas terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir" mesajını iletti.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda "Netanyahu'ya hatırlatma: Hamas terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu (Hamas) Filistin'in ana yurdunu işgalci güce karşı koruyan bir direniş hareketidir. Dünya, zalimlere karşı Filistin halkı ile dayanışma içindedir." mesajı verdi.

 

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan, israil, filistin, cumhurbaşkanı
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