Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya, BMGK'nın 5 üyesine teslim olacak olursa yandık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te fahri doktora töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- İki ülke arasında heyetlerarası görüşmelerimizi yaptık. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği projelerini ele aldık. Ekonomiden eğitime, kültürden turizmde bütün bu başlıklar altında projelerimizi ele aldık.

"Türkiye bir Balkan ülkesidir"

- Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkiler mükemmel düzeyde ilerliyor. Birileri Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle işbirliliğinin yakın olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Ülkemizin Balkanlar'daki varlığını sorgulamaya yelteniyorlar. Türkiye, bir Balkan ülkesidir. Bizim bu topraklarda tarihimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te fahri doktora töreninde konuşuyor. https://t.co/Z7cg9rfD1G — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

"Osmanlı şehitliğini TİKA ile ele alacağız"

- Osmanlı şehitliğini gördük. TİKA ile orayı ele almamız lazım. Bütün yeni baştan sıfır orayı pırıl pırıl yapmamız gerekiyor. Türkiye'de Bosna Hersek'tekinden daha fazla Boşnak var. Hemen her şehirde Balkanlardan, Kafkaslardan kardeşlerimiz yaşıyor.

"Türkiye bunların projelerine ket vuruyor"

- Balkanlarla sınır olmayan ülkeler Türkiye'yi Balkanlarla hasım bir güç olarak göstermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarı korumasının bazılarının projelerine ket vurduğunun farkındayız Biz bölgenin istikrarından yanayız. Sırpları, Hırvatları, Makedonları da kucaklamaya devam edeceğiz.

"Balkan ruhunu inşa edeceğiz"

- Gelecekte farklılıklardan güçler alarak yükselen bir Balkan ruhunu inşa edeceğiz. Son birkaç yıldır yaşadıklarımız bize Türkiye'nin dış politikadan belirlediği misyonun doğru ve zor olduğunu göstermiştir. Sömürü yerine paylaşmayı, zulüm yerine adaleti savunmak çok zahmetli bir çaba.

"Demokrasi havarisi kesilen bu ülkelerin tek meselesi kendi çıkarları"

- Lafa gelince hemen herkes bunları diline doluyor. Farklı köşelerde adaletin barışın altını oyanlar bu kavramları kullanmadan tek bir cümle kurmayanlardır. Demokrasi havarisi kesilen bu ülkelerin tek meselesi kendi çıkarları. Bunların çiğnemecekleri ilke yoktur. Katliamlara ses çıkarmadıklarını biliyoruz. Afrika'da altın ve elmas için soykırımlara imza attıklarını da biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her fırsatta demokrasi havarisi kesilen, herkese insan hakları karnesi düzenleyen bu ülkelerin tek meselesi kendi çıkarlarıdır. Bunların çıkarları uğruna vazgeçmeyecekleri değer çiğnemeyecekleri ilke yoktur.https://t.co/RwdeKlP2TL pic.twitter.com/XGAFP8ULWd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

"64 Filistinlinin vahşice öldürülmesine tepki göstermiyorlar"

- Benzer tavırları Suriye'de, Irak'ta ve son olarakda Filistin'de yaşanan zulüm karşısında sergilediler. Aralarında 64 Filistinlinin vahşice öldürülmesine doğru dürüst tepki göstermiyorlar. Bunlar değil mi 5 milyon Cezayirliyi öldürenler. Bunlar kime insanlık dersi veriyorlar.

"Bunların bizden alacağı çok ders var"

- Bizim bunlardan alacağımız ders yok ama bunların bizden alacağı çok ders var. Filistinlilerin yaralanmasını basit kınama cümleleriyle geçiştirmeye çalışıyorlar. Verin tedavisini yapalım dedik vermediler. Kim bunlar? Mısır, İsrail, ABD. Hani İnsan Hakları Beyannamesine uyma sözleri vardı. Yok. Bunların böyle bir derdi yok. Onun için bu kardeşiniz dünya beşten büyüktür diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani İsrail ve ABD'nin İnsan Hakları Beyannamesine saygıları vardı, hani İnsan Hakları Beyannamesine her zaman, harfi harfine uyma sözleri vardı? Yok. İnanmayın bunlara. Asla bunların böyle bir derdi yok.https://t.co/RwdeKlP2TL pic.twitter.com/J8rs8EiBAV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

"ABD'nin adını, birde İsrail'in adını biliyoruz o da zulmettiği için"

- Eğer dünya, BM Güvenlik Konseyi'nin bu 5 üyesine teslim olacak olursa yandık. Bir ülke evet derse tamam hayır derse yok. Dünya 2. Dünya Savaşı şartlarını yaşamıyor. 129 ülke ABD'yi ve yandaşlarını ki bu yandaşlar olsa olsa kasabadır. Bir ABD'nin adını biliyoruz bir İsrail'in adını o da çok zulmettiği için.

"Zalimler için yaşasın cehennem"

- Siz kabul etmesenizde Filistinliler kurşunların hedefi olmaya devam ediyor. Siz sırtınızı dönseniz de bugün dünyada milyonlarca insan açlığın pençesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sürekli sırtı sıvazlanan zalimler, dünyayı hepimiz için yaşanılmaz hale getiriyor. Onun için diyoruz ki, zalimler için yaşasın cehennem. Onlar görmek, duymak istemeselerde bu adaletsizliklerin hepsi dünyanın farklı köşelerinde yaşanıyor.

"Coğrafyamızı kana bulayanlara sessiz kalarak bir yere varamayız"

- Bize düşen kendi kabuğumuza çekilmek yerine adaletin tecellisi için mücadele etmektir. Mesele karanlığı delecek bir umut ışığı yakabilmektir. Bakacağımız yer onların cüsseleri değil, kendi yüreğimizdeki inanç olmalıdır. Kibir abidelerinin tehditlerini boyun eğerek coğrafyamızı kana bulayanlara sessiz kalarak bir yere varamayız.

"ABD'nin kararlarına ve İsrail zulmüne sesimizi yükselttik"

- Vicdan sahibi insanların seslerini yükseltmesi tepkilerini ortaya koymaları gerekiyor. Son 16 yıldır bunu yapmaya çalışıyoruz. Coğrafyamızda yaşananları tribünlerde seyretmek yerine mücadele ediyoruz. Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz İİT zirvesi bu çabalarımızdan biri. ABD'nin hukuk dışı kararlarına ve İsrail'in zulmüne karşı sesimizi yükselttik. Bunu 72 saat sonra yaptık.

"Filistinlilerin kanını dökenlerin canını acıtacak kararlar aldık"

- Kutsallarımıza sahip çıkmak konusunda güçlü bir irade sergiledik. İİT'de Filistinlilerin kanını dökenlerin canını acıtacak kararlar aldık. İslam dünyanın üzerindeki ölü toprağın atıldığının göstergesidir. Müreffeh bir gelecek oluşturmak konusunda gençlerimize güveniyoruz. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi çabalarımızın en güzel meyvelerden biri.

"Bosna Hersek'in dayanışmasını asla unutmayacağım"

- Çeşitli şehirlerde 1500 üniversitesi öğrencisi öğrenim görüyor. FETÖ ile mücadelede de Maarif Vakfı'nın kuruluşu kritik önemde. 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle FETÖ'nün kirli yüzü ortaya çıktı. Darbe girişimi esnasından pek çok ülke sessiz kalırken Bosna Hersek'in gösterdiği kararlı dayanışmayı asla unutmayacağım.

Kaynak: TRT Haber