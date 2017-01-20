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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Afrika ülkelerini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Afrika ülkelerini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22-26 Ocak'ta tarihlerinde Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Afrika ülkelerini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tanzanya'ya 22-23 Ocak'ta yapacağı ziyaret çerçevesinde, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile bir araya gelecek. İki cumhurbaşkanı, düzenlenecek heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.

Erdoğan, Tanzanya ziyaretinin ardından, Mozambik'e Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti gerçekleştirmek üzere başkent Maputo'ya gidecek. Erdoğan, 24 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanı Filipe Jacinto Nyusi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya geçecek. Burada 25 Ocak Çarşamba günü Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile görüşecek olan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina ile heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madagaskar'a yapacağı ziyaret de Türkiye'den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından tarihi bir öneme sahip.

Her 3 ülkede iş forumları düzenlenecek

Ziyaretler sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle ele alınmasının yanı sıra, başta Afrika kıtası olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bu kapsamda bu ülkelerle çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla her 3 ülkede düzenlenecek iş forumları, iş adamlarının yerel muhataplarıyla bir araya gelerek iş birliği imkanlarını ele almalarına fırsat tanıyacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki yıllarda Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin devamı niteliğinde olan bu ziyaretler, Afrika ortaklık politikası kapsamında kıtayla iş birliğine derinlik ve boyut kazandırılmasına yönelik iradenin somut göstergesini oluşturuyor.

 

Etiketler: recep tayyip erdoğan, Doğu Afrika
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