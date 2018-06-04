Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakırlılarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır mitingine ve kanaat önderleriyle iftara katıldıktan sonra havalimanına hareket etti. Erdoğan, güzergahında kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Erdoğan için "Bir şarkısın sen" adlı şarkıyı söyleyen Diyarbakırlılar, "Diyarbakır seninle gurur duyuyor" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davet üzerine bir kafede vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve burada bir bebeği kucağına alarak sevdi.

"Biz bu ayrımcılıkları yıka yıka geldik"

Kafenin önünde toplanan vatandaşlara da hitap eden Erdoğan, bugün muhteşem bir Diyarbakır mitingi yaşandığını belirterek "Şu anda Ankara'ya doğru gidiyoruz. Kanaat önderleriyle güzel bir iftar sofrasında bir araya geldik. Şu anda da sizin bu coşkunuz, heyecanınız, hamdolsun Diyarbakır'ın farklı güzelliklere doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu akşam, burada diyar-ı huzuru gördüm. Artık huzur akşamları yaşıyoruz. Rabb'ime hamdolsun. Ne güzel akşamlar. Allah bunları daim kılsın inşallah." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "24 Haziran'dan sonra bunu çok daha kalıcı kılmaya var mıyız?" sorusuna, Diyarbakırlı vatandaşlar "Varız." karşılığını verdi.

"Durmak yok yola devam." diyen Erdoğan, "Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı böyle bir ayrımcılık yok. Benim için Türk neyse Kürt kardeşim de odur. Biz bu ayrımcılıkları yıka yıka geldik. Devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyerek vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA