Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2018'in Türkiye'sinde Kürt sorunu diye bir sorun yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bugün Diyarbakır'da tarihe geçeceğine inandığım bir miting gerçekleştirdik. Diyarbakır bizi bugün büyük bir hasretle bağrına bastı. Sıcağa ve oruca rağmen miting meydanını hınca hınç dolduran kardeşlerime teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ın tarihi duruşuyla kardeşliğimize uzanan ellere cevap verdiğine inanıyorum.

- Diyarbakır'da Milli irade gaspçılarına çok güzel cevap verildi. Birilerinin arka bahçesi olmadığını haykırdı. CHP ile bir olup siyaset mühendisliği yapanların hesabı ilk önce Diyarbakır'da bozguna uğrayacaktır. Yavrularını kızlarını dağlara kaçıranların kim olduğunu iyi bilen kardeşlerim bunun hesabını soracaktır.

- Burası artık kimlik siyaseti üzerinden bölücülük yapanların değil kardeşliğin şehirdir. Hans'a George'a İslam düşmanı emperyalistlere taşeronluk devri kapanmıştır. Diyarbakır'da artık bodrum katlarında teröristlerin ayakçılarının tokatlandığı dönem sona ermiştir.

- Belediyelerin imkanlarının teröristlerin emrine verildiği dönem sona ermiştir. Diyarbakır bir şahlanışın arifesindedir. Kendileri zevk içerisinde sürerken Diyarbakırlı gençleri dağa gönderen terör baronlarına bir şamar olacaktır. 24 Haziran Kürt kardeşlerimizin değerleriyle kavgalı siyaset tarzının mezara gömüldüğü gün olacaktır.

- 16 yıllık iktidar dönemimizde ırkçılık, ayrımcılık yapmadık. Oy versin vermesin 81 milyonun tüm fertlerini kökenine, meşrebine bakmadan kucakladık. Her kesimin kendi kimliğini özgürce ifade edebildiği bir atmosferi tesis ettik. İlk günden beri Türkiye'yi özgürlükler bakımından dünyanın süper ligine taşıma mücadelesi veriyoruz.

- Nice reformu hayata geçirdik. 28 Şubat darbecilerinin devrettiği enkazı temizleyerek demokrasi standartlarını yükselttik. Vatandaşının hizmetkarı olan yeni bir yönetim paradigmasını uygulamaya koyduk. Risk aldık, tehdit aldık, yoldan dönmedik. Eski Türkiye'nin dışlayıcı dilini ortadan kaldırarak kucaklayıcı söylem inşa ettik. İnkar, ret, baskı politikalarını bir daha asla gündeme gelmemek üzere rafa kaldırdık. PKK'nın desteklediği malum partinin bizim değerlerimizle İslam'la uzaktan yakından bir alakası var mı?

- Bunlar ateist, dini suistimal eden tipler. Ölümü öldürmeliyiz, korkuyu korkutmalıyız. Bunu yapmazsak buralarda cirit atarlar. Hükümetimiz tavrını ortaya koydu. Şuralarda evlerin altında tünellerle birbirlerine bağlanmamışmıydı?, mezarlıklarda mahkemeler oluşturmadılar mı, Kürt kardeşlerimi haraca bağlamadılar mı? Güvenlik güçlerimiz el ele verdile rbu işin üzerine gittik şuanda geldiğimiz nokta ortada.

- Benim vatandaşıma Kürt, Türk, Roman ne olursa olsun düşman olanlar bizim de düşmanımızdır. Hepsi Batı'nın oyuncakları, maşası. Onların talimatlarıyla hareket ediyorlar. Kuzey Suriye'de saldıranlar bu ülkenin dostu mu? Kürtmüş onların Kürt'lükle alakası yok. ABD 5 bin tır silahı teslim etti bunlara. Susalım mı, duralım mı? Gereği neyse onu yapmak zorundayız. Bu ülkede kimse kalkıp da birilerinin talimatıyla bize yön veremeyecek. Gereğini yapıyoruz yapacağız.

- Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Mehmedimiz, komandolarımız hep birlikte Afrin'de zaferi yakaladılar. Bazıları Kandil'den atıp tutuyor. Sıra oraya da gelecek. Analar ağlamasın diye demokratik açılımı çözüm sürecini biz devreye aldık. Terör sorununu bu ülkenin gündeminden kaldırmak için terör örgütünün ihanetlerine rağmen bu süreci devam ettirdik. Kürt kardeşlerimin sıkıntılarını çözmeye çalıştık. Yüzlerce düzenlemeyi hayata geçirdik.

- Sadece hakka ve halka güvenerek bu yolda Kürt sorununu çözmeyi başardık. 2018'in Türkiye'sinde Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Eski Türkiye'de Kürtlerin kendileri sorun olarak görülüyordu. Bugünün Türkiye'sinde hiçbir vatandaş öyle görülmüyor. Bizim tek sorunumuz terör. Onu da çözüyoruz. Üstesinden geliyoruz. 780 bin kilometrekare vatanın bir karışında dahi eli kanlı terör sürülerine hak tanımayacağız.

- Sokak çetelerinin bölge halkına musallat olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Reformlarımız sayesinde Türkiye en büyük dönüşümü gerçekleştirdi. Etnik kökeninden dilinden başörtüsünden poşusundan dolayı ayrımcılık yapan devlet anlayışı tedavülden kalktı. Bu devlet artık vesayetçilerin değil Türkü ile Kürdü ile 81 milyonundur.

- Geçmişe göre daha hür demokratik bir Türkiye var. 16 senede bu ülkede darbeciler, terör seviciler dışında hareket alanı kısıtlanan kimse yoktur. Hiçbir vatandaşımızın özgürlük alanı daralmadı. 16 yıllık mücadelemizin en büyük kaybedenleri bölücülerdir, darbecilerdir.

- Demokrasimize kara çalmaya çalışanlara bakın. Sadece çalışmadan, üretmeden para kazanmaya çalışmış, alışmış rantçıları göreceksiniz. Çocukları annelerinden koparıp dağa kaçıran terör baronlarını göreceksiniz. İmamın, esnafın, öğretmenlerimizin kanını döken canilerini göreceksiniz.

- Kobani bahanesiyle 53 vatandaşımızın ölümüne neden olan siyasetçi kılıklı provokatörleri göreceksiniz. 28 Şubat döneminde kızlarımızı üniversiteye sokmayan faşisleri göreceksiniz. Eski Türkiye'nin artıkları dışında AK Parti'nin politikalarından rahatsız olan kimse yoktur.16 yıldır hiçbir zaman milletimizin taleplerine kulak tıkamadık. Kendimizi mükemmel bir noktada görmedik.

- Hep daha iyisini yapmaya hedefledik. Asla taviz vermeden toplumumuzun bütün kesimlerinin taleplerini karşılamaya devam edeceğiz. Herkesin özgürlükleri alabildiğine genişlemiştir. Biz yapıyoruz, onlar yıkıyor. Yakılan, yıkılan Diyarbakır'ı yeniden ayağa kaldırdık.

- Eserler ortada.Kürt, Türkmen, Arap ayrımı yapmadan tüm mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizi bölmeye çalışanlara inat birbirimize kenetleneceğiz. CHP zihniyetinin bu ülkeyi tekrardan eski baskıcı, antidemokratik hale döndürmeyeceğiz.

Kaynak: TRT Haber