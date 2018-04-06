  • 06 NISAN 2018, CUMA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii'nde kıldığı cuma namazından sonra vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Beştepe Millet Camii'nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

Etiketler: cumhurbaşkanı, erdoğan, cuma namazı, beştepe, Millet Camii
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