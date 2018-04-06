Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Beştepe Millet Camii'nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii'nde kıldığı cuma namazından sonra vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Beştepe Millet Camii'nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.