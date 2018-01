Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasın satır başları şöyle:

- Afrin için ihtiyacımız var dendiği zaman önce ben sonra da siz benimle beraber oraya gideceksiniz. Allah bizden yanadır, bunu Allahsızlar anlamaz, bunu imansızlar anlamaz, bunu Çalık Camii'ni bombalayanlar anlamaz. Bu devlet zalime karşı acımasız, mazluma karşı da merhametli bir devlettir, merhametli bir millettir.

- Şehitlerimizin mübarek kanlarını döken hainlerin de hem bu dünyada hem de öteki dünyada zelil olacağını biliyoruz. İşte bu sabah itibariyle komutanımızla görüştüm ve şu an itibariıyle bu teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. İnşallah Burseya Tepesi de düşmek üzere. Orası da alındığı andan itibaren inşallah çok daha emin bir şekilde yola devam. Durmak yok. Bak Azez'de şu anda adeta huzur var. Güneyden aynı şekilde kuzeye taarruzlar devam ediyor. Bu karda kışta Mehmedimiz ÖSO ile beraber yola devam ediyor. Milletimiz müsterih olsun, bu devlet büyük bir devlettir, bu asker güçlü bir askerdir, ordudur.

- 15 Temmuz gecesi milletimizin öz evlatlarını katleden FETÖ'cü alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını hukuk önünde sonuna kadar soracağız. Yurt dışına kaçanlar kurtulduk sanmasın, onlar için de adalet eninde sonunda tecelli edecek. FETÖ'nün ülkemize yönelik tehditleri tamamen ortadan kalkana kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

- İnşallah 2019 seçimlerinde Çorum'dan daha iyi bir tablo bekliyoruz. Çorum, 2019'da yine tarih yazacak, destan yazacak. AK Parti teşkilatlarının şimdiden 2019 seçimlerine hazırlanacağına inanıyorum. Diğer seçimlerde olduğu gibi 2019'da da ülkemizi refaha, huzura ve istikrara kavuşturacağımıza inanıyorum.

- Çorum'da sadece 59 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz bunu 319 kilometreye çıkardık. Şu anda Çorum'da toplam maliyeti 2 milyar lirayı aşan 11 adet projemizin yapımı sürüyor. Hızlı tren Çorumlu sanayicilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hayaliydi, hamdolsun şimdi biz bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. 286 kilometrelik Samsun-Çorum-Ankara hızlı tren hattının üç kesim halinde proje kesim ihalesini gerçekleştirdik. Önce etüt çalışması yapılacak, sonra da yapım için gereken adımları atacağız. Çorum bir taraftan Karadeniz'e, bir taraftan Sivas-Erzincan üzerinden Doğu Anadolu'ya, bir taraftan da Akdeniz ve Ege bölgelerine bağlanmış olacak.

- Çorum'un çok daha iyisine, çok daha güzeline layık olduğunu biliyoruz. Sizlerin ihtiyaçlarının, talep ve beklentilerini farkındayım. Kobi başkenti olan Çorum teşvik ve lojistik imkanlar noktasında karşılaştığı sıkıntıları da inşallah çözeceğiz. Turizmde büyük hamle yapabilecek potansiyele sahip. Çorum'da kültür turizmini canlandırmamız gerekiyor. İnşallah bu potansiyeli harekete geçirecek adımları da atacağız.

- Devlet olarak bir taraftan bu yatırımları gerçekleştirip şehirlerimizi ayağa kaldırırken, diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri de kaynağında bertaraf ediyoruz. Biz terörü bitirdikçe, terör örgütü tarihinin en büyük zaiyatlarını verdikçe bakıyorsunuz birileri rahatsız oluyor. Türkiye'nin başına musallat edilmiş en büyük engeli ortadan kaldırması hem ülkemiz içinde hem de yurtdışında kimi çevreleri rahatsız ediyor. FETÖ'cülerin, bölücü örgüt sempatizanlarının, DEAŞ'lı canilerin ve tescilli Türkiye düşmanlarının terörün kökünü kazımasından endişeye kapılması elbette doğaldır. İkbalini Türkiye'nin tökezlemesine bağlayanların, kirli planları boşa çıkanların da operasyonlarımızdan hayal kırıklığına uğraması normaldir. Daha düne kadar 'Sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık' diyerek devletimize meydan okuyan kifayetsizlerin yaşadığı hezimetini de şüphesiz normal karşılıyoruz.

- İsminin önünde profesör yazan, doçent yazan, kendini gazeteci, düşünür, sanatçı, siyasetçi diye adlandıran birilerinin niçin bu operasyondan rahatsız olduğunu açıkçası bilemiyoruz. Neymiş bunlar savaş karşıtıymış. Neymiş bunlar bölgede çatışma istemiyormuş. Türkiye'nin sınırlarının korunmasının yolu YPG ile sulh içinde yaşanmasından geçiyormuş. Yememiş içmemişler bunun gibi bir sürü hezeyanın altına imza atmışlar. Utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Şimdiye kadar aklınız neredeydi? Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz? Kan dökülmesine karşısınız da bölücü örgüt Suriye'de girdiği her yerde on binlerce insanı vahşice katlederken niye sizin gıkınız çıkmadı? Terör örgütü bölgedeki vatandaşlarımızın hayatını zindana çevirirken sözde profesörler, sözde doçentler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz? Siz ne vicdansızsınız ya? Profesör olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Siz hala kalkacaksınız yok biz savaş istemiyoruz, biz barış istiyoruz. Barış kanla tesis edilmez. Bunlar bunu yaptılar. Madem barış seversiniz niçin terör örgütü askerlerimizi, polislerimizi şehit ederken niye üç maymunu oynadınız hainler? Aybüke hoca şehit edilirken vicdansızlar niye sesiniz çıkmadı? Necmettin öğretmen şehit edilirken niye sesiniz çıkmadı? Onların kanı yerde kalmayacak bunu böyle biliniz. Bakınız, dün akşam şu anda teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. Bana, 'Cumhurbaşkanım eşim canlı veya şehit, ne olur beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler' dedi. 'Biz her türlü adımı atıyoruz. Elimizde bu terör örgütünden çok kişi var, görüşmelerimizi yapıyoruz' dedim. Biz ne yapacak yapacak inşallah ulaşacağız. Biraz sabırlı olun. Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken be ahlaksızlar, be adiler, siz ne konuşuyorsunuz ya? Siz bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Profesör olsan ne yazar doçent olsan, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Biz burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız. Burası sözün bittiği yerdir, bu böyle bilinsin.

