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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara Külliyeyi gezdirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kabul ettiği çocuklara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bazı bölümleri gezdirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara Külliyeyi gezdirdi

TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumuna katıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk bayrağının yer aldığı tablo ile çiçek takdim etti.

Erdoğan, üzerlerinde geçmişten bugüne asker ve vatandaşlar tarafından kullanılan giysiler olan çocuklarla yakından ilgilendi, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, Külliye'nin bazı bölümlerini de gezdirdiği çocuklarla, kabul salonunda bir süre sohbet etti.

TRT 23 Nisan Gala Programı

Erdoğan bundan hemen önce de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TRT Uluslararası Çocuk Şenliği Gala Programı Açılış Yürüyüşü'ne katıldı.

Dünyanın dört bir yanından çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Etkinliğin Gala Programı ise bu akşam saat 20.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
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