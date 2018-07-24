Cumhurbaşkanı Erdoğan Çipras'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Atina'daki yangın faciasına dair bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras’a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunan Erdoğan, Yunan halkının acılarını paylaştığını ifade etti.

Erdoğan’ın, Türkiye olarak Yunanistan’a yardıma hazır olduklarını da vurguladığı öğrenildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 60’tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: TRT Haber