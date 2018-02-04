Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı, ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü konuşmasında 'CHP Zeytin Dalı Operasyonu'nu sulandırıyor. Zamanında YPG'yi, PYD'yi de terörist olarak görmemişlerdi ama bugün ÖSO'yu terörist olarak niteliyorlar.' dedi. Sizin bu operasyon sürecinde CHP'nin tavrı ve Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili yorumunuz nedir?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Öncelikle ben Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını aynen paylaşıyorum. CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millidir ne yerlidir. CHP'nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PYD'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PKK'nın yaklaşımı neyse aynı şekilde CHP'nin yaklaşımı da odur. Nitekim genel başkan yardımcılarının yaptığı açıklamaları gördük. Bunun dışına il başkanlığına getirdikleri kişilerin yaptıkları açıklamaları gördük. Verdiği akla baktığınız zaman ne diyor? Suriye'nin terörist başı, başındaki kişiyle bize görüşme tavsiye ediyor. Bu ne menem iştir ya. 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş olan bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzu sulandıran, buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım? Sen bu şehitlerimiz görmüyor musun? Bu şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gittiklerinin adresini herhalde sana soracak halleri de yok. Sen gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gideceği yer, gittiği yer belli. Ben, Sayın Bahçeli'nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin yaklaşımları terör örgütleriyle aynı yönde. PYD'nin yaklaşımı ne ise CHP'nin yaklaşımı odur.https://t.co/00u68NeHjs pic.twitter.com/WhZzW9hSUB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Şubat 2018

"Gelinecek nokta Kudüs'ü Filistin'in başkenti yapmaktır"

Ziyarette, Kudüs'ün statüsüyle ilgili yeni bir gelişmenin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, Türkiye'nin 1 milyar 700 milyonluk İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürüttüğünü, Papa Franciscus'un da Katolik dünyasının başındaki kişi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu iki önemli blok, şu anda bu bölgede adeta belirleyici bir unsur konumundadır. Zira Kudüs'te atılan adımda gerek Papa Franciscus'un gerekse bizlerin hatta bizim de dışımızdaki birçok ülkenin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada katkılarını bir kenara koymak mümkün değil. ABD yanında sadece İsrail'i bulmuştur ve yalnız kalmıştır. Diğer 6-7 tane, ki onlara ülke demek bile zor, adeta Türkiye'nin birer ilçesi mesafesinde olan ama adı ülke olan toplamda 8 ülke diye kabul edelim. Ama karşısında çok ciddi bir katılım oldu ve bu katılımla da bu yaklaşıma 'Hayır' denildi. Bundan sonraki süreç de 'Gelin Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul edin.' Gelinecek nokta bu. Şimdi biz buna çalışıyoruz. Bunun dışındaki gelişmeleri de doğru bulmuyoruz. Amerika'nın şu andaki yaklaşımı zaten tamamıyla doğru olmayan ve 'Ben yaptım oldu.' anlayışına dayalı bir gelişmedir. Amerika burada yalnızlıkları oynamıştır. Bugüne kadar gelen yönetimlerden Sayın Trump gibi düşünenler çok oldu ama bu adımı atmadılar, böyle bir adıma yaklaşmadılar. Çünkü dünyadan alacakları tepkiyi biliyorlardı. O tepkiyi bildikleri için bu adımı atmadılar. Sayın Trump maalesef böyle bir adımı atmak suretiyle çok yanlış ve kendisini dünyada yalnızlığa itecek bir adımı attı. Her şey güçle olmuyor. Ekonomik gücünüz olabilir, silah gücünüz olabilir, her şeyiniz olabilir ama unutmayalım ki siyasi güç çok ama çok önemlidir. Nitekim o cevap da siyasi gücün tecelli etmiş olmasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'te atılan adımda Papa ve bizlerin katkılarını bir kenara koymak mümkün değildir. Gelinecek nokta Kudüs'ü Filistin'in başkenti yapmaktır. https://t.co/00u68NeHjs pic.twitter.com/Rvgm2CuhnA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu ziyaretimi ortak insani değerlere dikkat çekilmesi, dostluk ve barış mesajları verilebilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum. Papa Fransuva Katolik dünyasının ruhani lideri seçildiği 2013 yılından bu yana oldukça aktif bir rol izliyor. Dünyanın farklı bölgelerinde hüküm süren meselelere ilişkin tüm girişimleriyle, uluslararası kamuoyunun da taktirini topluyor. Biz de özellikle Kudüs konusundaki tavrını memnuniyetle karşıladık. Kendisiyle birkaç telefon görüşmem oldu süreç içerisinde. Olumlu yaklaşımları gerçekten Hristiyan dünyasının yeni lideri olarak müşterek neler yapabileceğimizi göstermesi bakımından önemliydi." dedi.

"Terör eylemleri ile ırkçı saldırılar arasında hiçbir fark yoktur"

Papa Franciscus ile yapacağı görüşmeye ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Papa ile yapacağımız görüşmelerde, Filistin, Kudüs, Suriye, Irak, terörle mücadele, mültecilerin sorunları, insani yardımlar gibi konuları da ele alacağız. Batı dünyasında yükselen islam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Dün İtalya'nın Macerata ilinde meydana gelen ve yabancıları hedef alan eylem Zenofobinin ne kadar büyük bir tehdit olduğunu da göstermiştir. Terör örgütlerinin eylemleri ile bu tür ırkçı saldırılar arasında hiçbir fark yoktur. Bu süreçte kararlı bir duruş sergilenmesi şarttır. Türkiye asırlardır inançlarından dolayı zulme uğrayan herkesin sığınağı olmuş bir ülkedir."

"2020 yılında 30 milyar dolar ticaret hacmi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyareti sonrası İtalya'ya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Gentiloni ile görüşeceğini belirterek, "İtalya ikili ilişkilerimizin mükemmel seviyede olduğu, bölgesel sorunlar karşısında ortak görüşleri paylaştığımız dost bir ülkedir. Akdeniz havzasının barış ve istikrarı için beraber gayret gösteriyoruz. İki NATO müttefiki olarak birbirimizin güvenliğine katkıda bulunuyoruz. Görüşmelerimizde siyasi, ekonomik, savunma sanayi gibi alanlarda ikili ilişkilerimizi masaya yatıracağız. Ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar dolara yaklaştı ancak iki ülkenin potansiyeli bunun katbekat üzerindedir. 2020 yılında 30 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Ziyaretim sırasında bu hedef doğrultusunda atılacak ikili adımları da görüşeceğiz." diye konuştu.

"Kongreler siyasi partilerin kendi iç meselesidir"

CHP'nin devam eden kurultayıyla gelen soruya cevap veren Erdoğan şunları söyledi:

"Kongreler siyasi partilerin kendi iç meselesidir. Burada zaten malum önce 4-5 aday konuşulurken, sonunda iki adaya düştü ve seçimi kaybeden kişinin yaptığı açıklamalar zaten kongrenin akıbetini, içeriğini, yapısını gayet güzel bir şekilde tanımlıyor. CHP kongresi ile söyleyecek hiçbir sözümüz olamaz."

"935 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Şunu unutmayalımki korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler Bay Kemal'in yapacağı işler değil. Bu işler bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir. Şu anda tüm Anadolu'yu dolaşıyorum. Dolaştığım yerlerde vatandaşımın bu olaylara yaklaşımını görüyorum. Aradığım şehit annelerinin babalarının yaklaşımını görüyorum. Gönderin biz gidelim diyorlar. Kongrelerdeki bütün gençlerimiz, 'Bizi de Afrin'e gönder' diyor." şeklinde konuştu.

"Netleştiği zaman tüm dünyayla paylaşırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 şehit verdiğimiz tankı vuran silahı ateşleyen teröristler bu silahı hangi ülkeden aldı? Bu silahın ait olduğu ülkeye dair bilgi var mı?" sorularına, "Bu konuda elimize gelen bilgiler yok değil, var. Var ama nihai neticeyi almadan bunu açıklamak doğru olmaz. Yarım saat kadar önce Sayın Genelkurmay Başkanımızla da konuştum, 'Elimizde bazı bilgiler var fakat kesinleştirmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz.' diyor. Tahminler var, tahminleri benle paylaştılar. Ama şu anda bunları açıklamak doğru olmaz düşüncesindeyim. Öyle veya böyle bunu veren kim olursa olsun teröristlerle beraber demek ki bu yolda yürüyorlar. Bunlar netleştiği zaman da bunu biz tüm dünyayla paylaşırız." karşılığını verdi.

Kaynak: TRT Haber/AA