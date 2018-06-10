Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin bu ülkede dikili ağacı yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle

Bugün yine tarih yazıyorsun Kocaeli, bugün yine kabına sığmıyorsun Kocaeli. Sizleri gönülden selamlıyorum Kocaeli. 24 Haziran'da gümbür gümbür akmaya var mıyız Kocaeli? 24 Haziran'da sandıkları patlatmaya, 24 Haziran'da zafer sancağını dalgalandırmaya hazır mıyız Kocaeli? Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz Kocaeli? Rabbim sizlerden razı olsun.

Bu gece malum Kadir Gecesi'nin tüm ülkemiz birliği için, alemi İslam için, birliğimize beraberliğimize vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Bugün bir kez daha coşkuyla kucakladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oruca güneşe rağmen şu karşımdaki sevgi seli inanın karşınızdaki bu kardeşinizi heyecanlandırıyor. Kocaeli başka bugün. Bu topluluk dosta güven, evelallah düşmana da korku verir. Sizin sınır ve engel tanımayan şu muhabbetiniz, bizlere çok daha çalışma şevki veriyor.

Soruyorlar diyorlar ki Cumhurbaşkanım siz yorulmaz mısınız? Bende diyorum ki Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl. Burada böyle bir muhabbet var. Dolayısıyla bu muhabbet bize güç, kuvvet veriyor, yürüme aşkını veriyor. Öyle diyor Ertaş, 'Aşkınan yürüyen, aşkınan koşan yorulmaz.' Sizlerden aldığımız ilhamla Türkiye kazan, biz kepçe ülkemizi adım adım dolaşıyoruz. Az önce Denizli'deydik. Elhamdülillah, Denizli de muhteşemdi. Ziyaretlerimiz vesilesiyle gönül bağımızı daha da güçlendiriyoruz.

Kocaeli'ne en son ocak ayında il gençlik kollarımızın kongresi münasebetiyle gelmiştim. 16 Nisan halk oylamasından bir ay önce yine sizleri ziyaret ettik. Toplam yaklaşık 1,5 katrilyon liralık yatırım ve hizmetin açılış gururunu beraber yaşadık. Cumhurbaşkanlığım döneminde tam 4 kez farklı vesilelerle Kocaeli'ne geldik. Sizlerin dertlerini dinledik, heyecanınıza ortak olduk. Diğerlerinden böyle gelen giden var mı? Onların öyle bir derdi yok ama bizim derdimiz var.

Sadece seçim dönemlerinde değil, en az yılda bir kez Kocaelili kardeşlerimin halini, hatrını sorduk. Biz Kocaeli'ni çok iyi tanırız, Kocaeli de bizi çok iyi tanır. Biz sizlerin beklentilerini, umutlarını, hayallerini çok iyi biliyoruz. Sadece Kocaeli'nin değil, ülkemizin her bir köşesini, her bir vilayetini avucumuzun içi gibi biliyoruz.

"Siyaseti ikbal için değil, millet için milletle yapıyoruz"

Arada yaptığım kapalı salon toplantılarını söylemiyorum ha. Şimdi buradan bir toplantıya gidiyorum. Bu gece Leyle-i Kadr, 00.00'da da Esenler'de yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla bir dua gecesine katılacağız. Belediyemiz böyle bir düzenleme yapmış. Durmak yok, yola devam, evelallah zafer sancağını dikene kadar.

Siyaseti ikbal için değil, millet için, milletle beraber yapıyoruz. Biz siyaseti makam, mevki için değil, geride hayırla yad edilecek eserler bırakmak için yapıyoruz. Son 16 senedir gecemizi gündüzümüze katarak, ekonomimizi, ticaretimizi, üretimimizi, soframızdaki ekmeği büyütmek için çalışıyoruz. 16 yıldır hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye'ye, 81 milyonun her bir ferdine hizmet götürüyoruz.

"Bugüne kadar ayrımcılık düşüncesini kapımıza yaklaştırmadık"

Milletimizi kökenine, inancına, kılık, kıyafetine göre bölenlerden olmadık. Bay Muharrem çıkmış açıklamalar yapıyor. Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın? Sizin bu ülkede bizim başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi biz bilmiyor muyuz? Dürüst olun dürüst. Üniversitelerde kızlarımız okullarına giremiyordu. Onları odalara çekip oralarda neler yaptığınızı, daha sonra o bayanın da partinizin nasıl bir milletvekili olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bize neyi anlatıyorsunuz? Neymiş annesi örtülüymüş, annenize saygım var. Kız kardeşi örtülüymüş, ona da saygım var ama benim sana saygım yok. Çünkü siz çile çektirdiniz çile. Benim evlatlarıma da çile çektirenlerden oldunuz.

Siz aynı kafasınız, sizde değişen bir şey yok. İşte bak nedir sizin bu imam hatip düşmanlığınız? 'Ben imam hatibe düşman değilim.' diyor. 'Ben imam hatipte gittim öğretmenlik yaptım.' diyor. Ya öğretmenlik yapsan ne yazar. Sen kendine bak kendine. Bay Kemal o da aynı. Bunlar adeta böyle kalıptan kalıba giren tipler, dürüst değiller. Şehirlerimizi, oy tercihlerine göre, bunlar renklere ayıranlardan. Bunları iyi tanırız. Bunların cemaziyelevvelini gayet iyi biliriz. Bak yeri gelir hemen giderler bir yerde cuma namazına dururlar, bir yerde giderler cenaze namazına dururlar. Tamam da yani olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Öyle mi? Yani oy almak için bu ayakları, numaraları niye yapıyorsun?

"Benim vatandaşlarım 24 Haziran'da yalanlar üzerine birşeyler yapmaya çalışanlara dersini verecek"

Bize bunları yutturamazsınız. Ben inanıyorum ki 24 Haziran'da benim vatandaşım bu yalanlar üzerine birşeyler yapmaya çalışanlara sandıkta dersini verecek. Kocaeli şu dersi bir verin. Ama bambaşka verin. Şimdi ortaya başka çıkanlar var hepsine birden ders verin.

Geçen Diyarbakır'daydım. Güneydoğulu kardeşlerime özellikle seslenmek istiyorum. Diyarbakır'da şunu gördük. Malum belediye başkanları vardı onları aldık kayyumları atadık ya 65 kilometre 4 gidiş 4 geliş yol muhteşem bir aydınlatma sistemi kurmuşlar. O terörün kol gezdiği Diyarbakır'da kayyumla başlayan dönemde böyle bir güzellik.

"Biz modern bir Türkiye kuruyoruz"

Şimdi bunlara bir dikili taş yapmıyorlar. Ama biz yapıyoruz bizim işimiz bu. Çünkü biz çamurdan bataktan İstanbul'u kurtardık. Aynı şekilde o hava kirliliğinden o İstanbul'u kurtardık. Yine İstanbul'u susuzluktan kurtardık. Birileri diyor ki başkan susuzluk diyince CHP, çöp dağları diyince CHP bunları doğru bulmuyorum. Ne demek bunları doğru bulmuyorum? Bunları yaşamadık mı? Bunların olduğu yerde asla modern bir şehir modern bir ülke bulamazsınız. Biz modern bir Türkiye kuruyoruz. Yıkmanın, durdurmanın değil daha güzelini çok daha kalitesini kazandırmanın mücadelesini veriyoruz.

"Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok"

Dün akşam Zeytinburnu'ndaki kıraathaneyi ziyaret ettik. Ben dedim ya buraya gelecekler çocuklar, 24 saat açık. Çayını, kahvesini içecek, interneti var, kekini orada yiyecek. Hatta hatta Zeytinburnu bir de çorba veriyor. Bunlar da var ve bunlar ücretsiz olacak. Şimdi ben bunu söyledim adamın dediği ne biliyor musun? 'O' diyor 'kek verecek', 'ben de' diyor 'fabrikada işçi alacağım.' İnanıyor musunuz? Ya sizin hayatınızda böyle bir şey olmamış ki. Siz Nuri Demirağ'ın, rahmetli uçak fabrikası yapan Sivaslı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. Ya CHP budur, CHP budur. Kime yutturacaksınız? Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok, dikili taşınız yok.

Bize bunları yutturamazsınız. Ben inanıyorum ki 24 Haziran'da benim halkım, vatandaşım bu yalan üzerine bir şeyler yapmaya çalışanlara dersini sandıkta verecek. Hazır mıyız? Kocaeli, şu dersi bir verin be ama bambaşka verin. Şimdi ortaya başka çıkanlar da var. Hepsine birden verin. Ankara'nın, İstanbul'un, Antalya'nın standartlarını Bursa'ya, Kocaeli'ne, Balıkesir'e, Diyarbakır'a, Artvin'e, Şırnak'a taşımanın kavgasını verdik.

Bizi gerçekten anlamak isteyen 81 vilayetimize kazandırdığımız projelere baksın. 16 yılda 24 katrilyon yatırım yaptık Kocaeli'ye.

"Ufuk yok"

Bay Muharrem, 'Kanal İstanbul'a karşıyım.' diyor. Kafaya bak, kafaya. Yok, ufuk yok. Daha şurada geçenlerde bir gemi Boğaz'da yalıya çarptı. Bu tanker olsaydı, Allah muhafaza aylarca orada yangın olurdu. Kafası basmıyor, genel başkanının da basmıyor. Bu CHP'nin tarihi böyle. Tutturdu otomobil. 'Ne otomobili.' diyor. 'Bu Erdoğan 20 yıl geriden geliyor.' diyor. Kocaeli, Bursa ile beraber otomobilin merkezi ama o zannediyor ki bizim bu otomobil projemiz benzinli veya mazotlu. Değil. Bay Muharrem, bu elektrik-elektronik, bununla çalışacak. Tesla'nın sahibi Elon ziyaretimize geldi. Dünyada şu anda önemli bir proje. Sana gelmedi Muharrem. Niye geldi ya bize? Bu adamla iş yapılır diye geldi.

"Allah-u ekber nidasını minarelerimize çok görenler yeni yıkımların hesabını yapıyorlar"

Tek parti CHP'si yıllarında biliyorsunuz milleti inim inim inlettiler. Kalkınma hamlemizi durdurdular. Bu ülkede 18 yıl boyunca Allah-u ekber nidasını minarelerimize çok görenler şimdi yeni baskıların, yeni yıkımların hesabını yapıyorlar. Bunlar, ezanı Türkçe okutanlar değil mi? Biliyorsunuz, imam hatiplerin israf olduğundan bahsediyorlar.

2023 projelerimizi rafa kaldırmaktan bahsediyorlar. Hızlı tren hatlarını çürümeye terk etmeyi vadediyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satmayı konuşuyorlar. Dünyanın dört bir ucunda ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldıran mazlum ve mağdurlara sahip çıkan kurumlarımızı TİKA'yı, AFAD'ı bunları kapatmaktan bahsediyorlar. Şu cehalete bakın. Bu TİKA, dünyanın dört bir yanında fakir fukara, garip gureba bunlara ulaşıyor. Tarihi eserlerimizi yeniden ayağa kaldırıyor. AFAD, nerede bir garip varsa, nerede bir hasta varsa ona ulaşıyor. Sen bütün işleri bitirdin de şimdi onları mı kapatacaksın? Daha dur bakalım. Sen kimsin? Haddini bil.

Yasakçı, baskıcı, diktatör, tek adam anlayışının temsilcisi CHP zihniyetinin bir daha Türkiye'nin şoför koltuğuna oturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka iş tanımayan bu çapsızların niyetlerini gerçekleştirmesine rıza göstermeyeceğiz.

"Dünyaya en güzel cevabı vereceksiniz"

Kocaeli 24 Haziran'da durmak yok yola devam diyor muyuz? 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz? 24 Haziran'da Cumhur İttifakını rekora taşıyor muyuz?

Biliyorsunuz, iki pusula tek zarf. Anlıyorsunuz değil mi? İki pusula olacak. Bu pusulanın bir tanesinde cumhurbaşkanı adayına mührü basacaksınız. Diğerinde de AK Parti'ye mührü basacaksınız. Cumhur İttifakının altında malum iki parti var ve sizlerin desteğini istiyoruz.

24 Haziran bir başka. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Dünya bizimle nasıl uğraşıyor görüyorsunuz. Bizimle uğraşan dünyaya en güzel cevabı siz vereceksiniz. Demokratik bir şekilde oylarınızla vereceksiniz.

Alman dergisinin kapağındaki dört resimden birisi Erdoğan, "O resimlere, 'Şu anda dünyayı şekillendiren liderler' demiş. Biz 'Dünya beşten büyük' dedik. Biz Davos'ta 'One minute' dedik. Hepsi yerini buluyor; bu millet, bu evladıyla beraber oldukça. Ben kiminle iftihar edeceğim? En büyük iftihar vesilem sizsiniz. Rabbime hamdolsun, bu millete hizmet etmeyi, bu evladına nasip etti. Bu kuluna nasip etti. Elhamdülillah ben de bu milletin evladı olarak, Rabbimin bir kulu olarak, hamdolsun bu hizmeti son nefesimize kadar devam ettireceğiz.

"FETO ağzıyla konuşuyorlar"

FETO'ya ülkenin anahtarlarını teslim etmenin hesabı içindeler. Bu aziz milletten 15 Temmuz'un rövanşını almanın tezgahını kuruyorlar. Çukura gömdüğümüz bölücü terör örgütünü yeniden palazlandırmaya niyetliler. İşte bak; Bay Muharrem gitti Edirne'ye orada ziyaret etti. Kimi? Adeta terörist başı durumunda olan ve Diyarbakır'da 6-7 Ekim'de 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan kişiyi gidiyor ziyaret ediyor.

Gençler; aman ha bu oyunlara gelmeyelim. Tutturmuşlar 'İşte çıksın aday'. Ne demek? Buyurun, konuşmasını yapacak, vesairesini yapacak, bitti. Partisi de propagandasını yapıyor. Bu bile ona fazla. Çünkü aday olmanın da bir ehliyetinin olması lazım. Şu anda tutuklu mu adam? Tutuklu. Bitti. Bir an önce adaletin kararını vermesi lazım aslında. Çünkü bu kadar insanın ölümüne neden olan birisini önce o ölenlerin ailelerine sormak lazım, 'Ne düşünüyorsunuz?' Yasin Börü'nün annesine sormak lazım, 'Ne diyorsunuz?'. Yoksa bunların sırtında tabii maalesef küfe yok.

"AK Parti, Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları yıkacak mısınız?"

Ben Kocaelili kardeşimden laf cambazlıklarıyla paçayı kurtarmaya çalışan muhalefetin adaylarına şunları sormasını özellikle rica ediyorum. Kendilerine madem geldiğinizde büyük projeleri rafa kaldıracaksınız, öyleyse şunları da yapacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları yıkacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı, siz onları işten atacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 69 milyon kişiye geniş bant internet hizmeti sağladı, siz onları kesecek misiniz? AK Parti Türkiye'ye bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları kaldırıp atacak mısınız? AK Parti şu ana kadar 5 şehir hastanesini hizmete soktu, siz onların kapısına da kilit vuracak mısınız? Kocaeli Şehir Hastanesi'nin inşaatını durduracak mısınız? Vesaire, vesaire, vesaire... Hızlı tren hatlarını kaldıracak mısınız? Siz yeniden kara trene mi bineceksiniz? Bütün doğal gaz sistemlerini çökertip acaba yeniden kömür sobalarına mı döneceğiz? Bunlar yapar mı yapar.

29 yeni havalimanı biliyorsunuz inşa ettik. Kaldıracak mısınız? Şimdi önümüzde inşallah 29 Ekim'de dünyanın ilk üçü içinde olan havalimanını açıyoruz. Orada bir de önümüzdeki hafta içinde bir televizyon programı yapacağım. O televizyon programıyla bu havalimanının güzelliklerini göreceksiniz. Nereden nereye ama bunlar bu işten anlamaz. 525 baraj, 528 hidroelektrik santral yaptık. 207 içme suyu tesisi, bin 232 sulama tesisi açtık. Bunları da yıkacak mısın Bay Muharrem? AK Parti 242 katrilyon sosyal yardım yaptı. Siz gidip bunları garip gurebadan geri mi alacaksınız? Emeklilerin maaşlarını 2 katına, 3 katına, 4 katına çıkardık. En son bayram ikramiyesini getirdik. Siz bunları yeniden eski seviyesine mi döndüreceksiniz? Vesaire vesaire... Çok daha fazlasıyla var.

"O apoletleri sen mi taktın ki sen sökeceksin?"

Ya adamın işi gücü yok ya gitmiş İsmail Metin Paşa ile uğraşıyor. Kim o İsmail Metin Paşa? 2. Ordu Komutanı. Afrin operasyonunu yürüten komutan. Ben de tabii Malatya'ya gittim. O akşam Türkiye Esnaf Sanatkarları Odası iftar verdi. Onlar protokol mensubu aynı zamanda ve aynı masada oturuyoruz. Konuşmamı yapıyorum, konuşmanın bir yerinde alkışladılar. Bu alkışı beyefendi kendisi için 'Bu beni zora soktu' diyor. Ya sen böyle bir konuşmaya zaten layık değilsin ki ve tuttu 'Apoletlerini sökeceğim' dedi. Ya o apoletleri sen mi taktın ki sen sökeceksin. O apoletleri bu millet taktı ve bunu sökecek merciler bellidir, yargıdır yargı, cahil. Bunu da öğren. Senin böyle bir yetkin yok. Cumhurbaşkanı olsan da yok. Bunların hepsi yargı süreci içerisinde olacak işlerdir. Bunları, lafı eğip, bükmeden bu sorulara cevap versinler.

Şimdi Kocaeli, ülkemizin ve şehrimizin geleceğini 24 Haziran'da bu zihniyete bırakmıyoruz değil mi? Bunun için 'Güçlü Meclis' diyor muyuz? Bunun için 'Güçlü hükümet' diyor muyuz? Bunun için 'Güçlü Türkiye' diyor muyuz? Allah'ın izni, sizlerin teveccühü ile bu yıkım ekibine dört gözle bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz. Sizlerin desteğiyle hizmet ve atılım düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız. Yasakçı, baskıcı, diktatör, tek adam anlayışının temsilcisi CHP zihniyetinin bir daha Türkiye'nin şoför koltuğuna oturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka iş tanımayan bu çapsızların niyetlerini gerçekleştirmesine rıza göstermeyeceğiz.

Kaynak: TRT Haber