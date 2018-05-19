Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cesaretle yürüdük ve zafere ulaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençler ve sporcularla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Tanklara, toplara, F16'lara, helikopterlere, silahların namlularına karşı cesaretle yürüdük ve zafere ulaştık. Siz yürüdünüz, size düşman olanlar 16 saatte pes etti. Demekki silahlar, F-16lar, şunlar bunlar değil, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte o gece imanlı olan yüreklerin, imansız olanlara karşı bir zafer gecesiydi. Bunu hiç bir zaman unutmayacağız.

- Şu gördüğünüz külliyenin etrafında 26 şehit verdik, 39 gazimiz var. Evet burası bombalandı. Biz bir şeye inanıyoruz, hesapların üzerinde hesap vardır. Bunları biz yaşadık, yaşıyoruz.

- Gençlerimizden beklentimiz, hangi alanda çalışırsanız çalışın en iyisi olmaları, gayret göstermeleridir. Burada Kocaeli'nden kızlarımız var. Münazaraya gittiler Katar'da. Arap ülkeleriyle Arapça yarıştılar ve bizimkiler onları eledi, yendi, birinci geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizden beklentimiz hangi alanda çalışırsanız çalışın en iyisi olmak için gayret göstermeleridir.https://t.co/U8bnrTe7jD pic.twitter.com/4a6zlhX7wN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Mayıs 2018

"Listelerimizde 18, 19, 20 yaşlarında gençlerimiz olsun istiyoruz"

- Ama diğer alanlar gibi siyaseti de boş bırakmayın. Buradan listelerimizi belirlemek üzere çalışmaya gideceğim. Biz istiyoruz ki 18, 19, 20 yaşlarında gençlerimiz de olsun bu listelerde. Biz göreve geldiğimiz zaman 30 yaşta ancak seçilebiliyordun. 18 yaş seçme yaşı, 30 yaş seçilme yaşıydı. Biz ne yaptık dedik seçmek zor olanı, seçilmek kolay.

- Yeni yönetim sistemimiz, istikrarımızın güvencesi olmanın yanında kararları daha hızlı almamızı ve uygulamamızı sağlayacaktır. Gençlerimize olan güvenimizi, yönetim mekanizmalarında onların önlerini açarak gösterdik.

- Seçime özellikle önce 25, daha sonra 18 yaşa inmek suretiyle, seçilme yaşına kazandırdığımız bu özgüven, İstanbul'u fetheden Fatih'in akranlarına temsil mekanizmalarında yer alabilme fırsatını getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni yönetim sistemimiz, istikrarımızın güvencesi olmanın yanında kararları daha hızlı almamızı ve uygulamamızı sağlayacaktır. Gençlerimize olan güvenimizi, yönetim mekanizmalarında onların önlerini açarak gösterdik.https://t.co/U8bnrTe7jD pic.twitter.com/vOAjKTdGuH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Mayıs 2018

"Gençler, inanırsanız ve çalışırsanız mutlaka başarırsınız"

- İster bir siyasi paritnin gençlik kollarında, ister siyasete yön verebilecek çalışmalar yürüten sivil toplum veya düşünce kuruluşunda aktif olarak kendi geleceğiniz ve milletiniz için sorumluluk üstlenin ve inisiyatif alın.

- Sevgili gençler, büyük hedefleri, büyük hayalleri, büyük idealleri olmayanların geleceği de olmaz. Hayallerle hakikatler arasında sadece azim vardır, gayret vardır, çalışma vardır, emek vardır, alın teri vardır. İnanırsanız ve çalışırsanız mutlaka başarırsınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sevgili gençler, büyük hedefleri, büyük hayalleri, büyük idaalleri olmayanların geleceği de olmaz. Hayallerle hakikatler arasında sadece azim vardır, gayret vardır, çalışma vardır, emek vardır, alın teri vardır.https://t.co/U8bnrTe7jD pic.twitter.com/NXlMetsSwX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Mayıs 2018

"İnanıyorum ki 2053 ve 2071'i sizler inşa ve ihya edeceksiniz"

- Biz gençlik hayallerimizi gerçekleştirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Şimdi 2023 hedeflerimize ulaşarak, bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları taçlandırmak istiyoruz. Sizlere de miras olarak 2053 ve 2071 vizyonlarımızı bırakıyoruz. 2053'ü biz göremeyeceğiz, 2071'i biz göremeyeceğiz. Ama inanıyorum ki siz göreceksiniz, siz inşa ve ihya edeceksiniz.

"Türkiye'nin en önemli gücü, genç ve yetenekli gücüdür"

- Türkiye'nin en önemli gücü, genç ve yetenekli gücüdür. Eğer nesli ne kadar gençleştirirsek biz Batı'yı geçeriz. Şu anda Batı yaşlanıyor. Batı yaşlanırken maalesef bizde de yaşlılık alametleri belirmeye başladı. Bundan dolayı genç nüfus, dinamik nüfusa ihtiyacımız var.

- Eğitimden sağlığa ve istihdama kadar her alanda gençlerimize çok sağlam bir altyapı bırakma konusunda önemli mesafe katettik. İnşallah, önümüzdeki dönemde 2023 hedeflerimize ulaşarak, gençlerimize ve milletimize vermiş olduğumuz sözleri tutmuş olacağız. Gençlerimiz olarak sizler, bizim bıraktığımız yerden devralacağınız Türkiye'yi çok daha ilerilere taşıyacaksınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimden sağlığa ve istihdama kadar her alanda gençlerimize çok sağlam bir altyapı bırakma konusunda önemli mesafe katettik.https://t.co/U8bnrTe7jD pic.twitter.com/kFbn2Sy1EQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Mayıs 2018

"Unutmayın gençler, güçlü olan değil, haklı olan güçlüdür"

- Coğrafyamızda olanları, Kudüs'te olanları görüyorsunuz değil mi? Güçlü olan ben haklıyım diyor, ama öyle değil. Unutmayın gençler, haklı olan güçlüdür.

- 19 Mayıs'a göre hesaplarsak sadece geçtiğimiz 99 yılın muhasebesi bile bize şu gerçeği gösteriyor; bayrağımızın gönderde özgürce dalgalanabilmesi, ezanlarımızın semalardan eksik olmaması, vatanımıza namahrem eli değmemesi için millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutmak zorundayız. Biz işte bunun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın da işte bunlar olduğuna inanıyoruz.

- Gerektiğinde canınızı verin ama milletinize halel getirmeyin. Bayrağınızı indirtmeyin, vatanınızı böldürtmeyin, devletinizi yıktırtmayın.

- Biz şuurlu bir gençlik yetişsin istiyoruz. Hamdolsun bugün burada, karşımda bu azme, bu kararlılığa, bu şuura sahip bir gençlik görüyorum.

Kaynak: TRT Haber