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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkes sürgününün 154. yılını andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes sürgününe ilişkin, "Üzerinden 154 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkes sürgününün 154. yılını andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çerkes sürgününün 154. yılını andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Çerkeslerin ana vatanları Kafkasya'dan sürülmesinin 154. seneidevriyesinde, hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Üzerinden 154 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmadık, unutmayacağız." açıklamasında bulundu.

 

 

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkez sürgünü
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