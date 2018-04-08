Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cehenneme kadar yolunuz var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siirt 6. İl Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Siirtli hemşehrilerimizi çok özlemiştik"

Kardeşlerim bugün 3 yıllık bir ayrılığı vuslata dönüştürüyoruz. Bugün 3 senedir yüreğimizi dağlayan hasrete bir son veriyoruz. Böylesine muhteşem bir atmosferde gönüllerimizi buluşturan rabbime sonsuz hamd ediyorum. Biz Siirt’i, Siirtli hemşehrilerimizi çok özlemiştik. Anlaşılan sizler de bizleri özlediniz. Siirt’e ayak bastığımız andan itibaren bizi bağrına basan tüm hemşehrilerime kalbi şükranlarımı sunuyorum. Dışarılara 10 binlere hitap ettik ve bu 10 binlerdeki heyecanı bugün çok farklı gördük. Hepsine teşekkür ediyorum.

"Sizler AK Parti’nin büyük ve güçlü Türkiye mücadelesine destek verdiniz"

Tabii Siirt’in eniştesi olmanın gururunu hep yaşadım. Daima yüreğimde hissettim. Bu aziz toprakların bir evladı olmaktan özellikle Meclis’te Siirt’i temsil etmekten her zaman onu duydum, iftihar ettim. Bu yola milletvekili olarak başladık, başbakan olduk, cumhurbaşkanı olduk. Son nefesimizi verene kadar da bu gururu yaşayacağım. Ne zaman başımız dara düşse, birileri önümüze engel çıkarsa Siirt bize sahip çıktı. Siirt’in dili ve kalbi Allah kelamıyla nurlanmış pir fanilerimizi duasını, niyazını her zaman üzerimizde hissettim. Sizler AK Parti’nin büyük ve güçlü Türkiye mücadelesine destek verdiniz. Buradan yola çıktık ve hatırlayın, ilk oylamada Siirt’te yüzde 85’le bu kardeşinizi parlamentoya gönderdiniz. Sizler en kritik dönemdeki dayanışmanızla ülkemizin önünde yepyeni yollar, kulvarlar açtınız.

" İl genelinde 'evet' oyları yüzde 48’de kaldı, o bizi üzdü"

Elbette biz 16 Nisan halk oylamasında Siirt’ten çok daha farklı bir sonuç bekliyorduk, maalesef olmadı. Biz Siirt’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine tarihe geçecek çok güçlü bir destek vermesini arzu ediyorduk. Her ne kadar Tillo, Şirvan, Pervari ve Baykan’da beklediğimiz neticeler çıksa da il genelinde 'evet' oyları yüzde 48’de kaldı. O bizi üzdü. Şimdi diyorum ki özellikle Tillo ve Şirvan yüzde 80’in üzerindeki oylarıyla Türkiye’de en çok evet oyu veren 100 ilçemiz arasına girdi. Ben buradan ahde vefaları için teşekkür borç biliyorum.

"2019 adeta bir milat olacak"

Şimdi önümüzde 2019 seçimleri var. Türkiye 2019’da Siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birine sahne olacak. Önce Mart seçimleri ardından milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkemizi geleceğe taşıyacak kadroları belirleyecek. Ekonomik başarılarımızın, siyasi özgürlüklerimizin, temel hak ve özgürlüklerimizin devamı için 2019 adeta bir milat olacak.

"Siirt’ten istikbaline sıkı sıkıya sahip çıkmasını istiyoruz"

Türkiye’nin 2019 sınavından da alnının akıyla çıkmaktan başka şansı yoktur. Türkiye, 2019’dan alacağı kuvvet, cesaret ve özgüvenle 2023’e daha sonra 2053 ve 2071’e yürüyecektir. Alparslan’ın torunları olarak 2071’e yürümeye hazır mıyız? Bu zorlu yolculukta sizlere çok önemli görevler düşüyor. Biz 2019 seçimleirnde Siirt’ten bu şehrin tarihine, kültürüne, şanına yakışır bir tablo bekliyoruz. Biz Siirt’ten istikbaline sıkı sıkıya sahip çıkmasını istiyoruz.

"Siirt Üniversitesi'ne tıp fakültesini de kuruyoruz"

2 yılı bulmaz, zira YÖK'ten karar çıktı ve Siirt Üniversitesi'ne tıp fakültesini de kuruyoruz. Artık tıp konusunu Siirt'te halledeceğiz. Öyleyse daha çok çalışacağız. Birçok genç Siirt'te ne yapılıyor haberi yok. Bu üniversiteyi burada kimler kurdu? Sizler de bilmiyorsunuz. Üniversiteyi biz kurduk.

"Partimizin değil, milletimizin geleceğini düşünerek çalıştık"

Biz hizmet ve proje siyaseti güdüyoruz. Birkaç oy daha fazla alacağız diye milletimize zarar verecek politikalara hiçbir zaman tevessül etmedik. Partimizin değil, milletimizin geleceğini düşünerek, hesabi değil, hasbi bir şekilde çalıştık. Tarihten ibret alınsa tekerrür eder mi?

"Nereye girerseniz girin, biz de orada olacağız"

Afrin'le ilgili son durum, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Kuzey Irak'ta ne oldu? Orada da 327 oldu. Yurt içinde 154 oldu. Nereye girerseniz girin, biz de orada olacağız. Biz, Siirt'in huzurunu kaçanları kovalayacağız. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Siirt'i bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Yeter ki Siirt dimdik ayakta dursun.

"Milletimize ağır faturalar miras bıraktılar"

Nitekim bizden önceki devleti yönetenlerin önemli bir kısmı geçmiş hatalarından ders almadılar. Bizden önce gerçekten yönetenler hiç mi hiç geçmişten ibret almadılar. Onlar popülizme kurban ettiler ülkeyi. Kimi zaman beceriksizlikleri, kimi zamanvizyonsuzlukları, kimi zaman da cesaretsizlikleri sebebiyle milletimize ağır faturalar miras bıraktılar.

"Bir dönem ülkede kıyak emeklilik diye bir şey çıkardılar"

Burada yaşı 50'nin üzerinde olan vatandaşlarımız çok iyi hatırlarlar. Bir dönem ülkede kıyak emeklilik diye bir şey çıkardılar. Şu anki anamuhalefetin başındaki zat, SSK'nın genel müdürüydü. 8 yıl boyunca bu kurumun başında genel müdürlük yaptı. İşte bu dönemde bu zatın da katkı sunduğu bir düzenlemeyle 34-35 yaşındaki zatlara emekli olma hakkı tanındı. Bay Kemal, sen yaptın bu işleri. Düşünebiliyor musunuz insanların en önemli, en üretken yaşları olan 40'lı yaşlarına varmadan yüzbinlerce vatandaşımız emekliye sevk etti.

"Bu kıyağın faturasını devletiyle, milletiyle biz ödedik"

Peki, vizyonsuz siyasetçilerle bürokratların günü kurtarmak için çektiği bu kıyağın faturasını kim ödedi? Elbette devletiyle, milletiyle biz ödedik. Halen de ödüyoruz. Bu beceriksiz, bu kifayetsiz genel müdürün basiretsizliği sebebiyle soyup soğana çevrilen SSK'yı biz ayağa kaldırdık. Aynı işi yapan kurumları bir araya toplayarak hem vatandaşlarımızın mağduriyetini önledik hem de hizmet kalitesini artırdık. SSK'ya bağlı hastaneler pislik içinde yüzerken bu zat, rahmetli Savaş Ay'ın programında pişkince sırıtıyordu. Sorumluluğu altındaki kurumlarda vatandaşlarımız dertlerini dahi dinleyecek bir Allah'ın kulunu dahi bulamazken bu zat, utanması gereken yerde kameralara gülümsüyordu. Biz o utanç görüntülerine de son verdik.

Hastaların sırf borcunu ödeyemediği için rehin alındığı, sağlam girenin hasta çıktığı, sabah 4-5'te sıra kavgalarının yaşandığı düzeni tamamen biz değiştirdik. Bunlar ölüyü bile rehin aldılar.

"Anamuhaleffetin bizi çekmek istediği popülizme düşmedik"

Eğitimde, sağlıkta, ticarette, üretimde, tarımda velhasıl bütün alanlarda ülkemizi kalkındırırken, milletimize en iyi, en kaliteli hizmetleri götürürken, anamuhaleffetin bizi çekmek istediği popülizme düşmedik. Ne yaptıysak ülkemizin menfatini düşünerek yaptık. İnşallah bundan sonra da küçük hesaplar peşinde koşmayacak, kısa vadeli çıkarlar adına istikbalimizi tehlikeye sürüklemeyeceğiz. SSK'yı batıranların istismar siyasetine pirim vermeden Türk siyasetinin geleceği için adım atmayı sürdüreceğiz.

"Katillerin musallat olduğu ilçelerimizde artık emniyet ve huzur hakim"

Geçtğimiz 15 yılda ülkemizi 3 buçuk kat büyüterek ekonomide dünyada 17. sıraya çıkardık. İşte 2023 hedeflerimize ulaşabilmemiz için bugüne göre ülkemizi 2 kat daha büyütmemiz gerekiyor. İnşallah onu da başaracak, milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Kardeşlerim, nasıl ülke satında anamuhalefeti dikkate almadan çalıştıysak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde de hedeflerimize yürüdük. Bir dönem eli kanlı katillerin musallat olduğu ilçelerimizde artık emniyet ve huzur hakim.

"Terörle arasına mesafe koymayanın yeri parlamento değildir"

Her kim milletvekilliği yerine terör seviciliği yapıyorsa karşısında bizatihi milletin kendisini bulur. Terörle arasına mesafe koymayanın yeri, kimse kusura bakmasın, parlamento değildir. Belediyenin imkanlarını sokak çetelerine verenlerin yeri de başkanlık koltuğu değildir. Bu ülkenin imkanları ile devlet ve millet düşmanlarının serpilmesine asla göz yumamayız. Biz meseleye bu şekilde yaklaşıyoruz. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan, etnik, siyasi kimliğine bakmadan 81 milyonun tamamına hizmet götürmeye çalışıyoruz.

"Doğu Guta'da şehit edilen bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız"

Doğu Guta'da yavruları bugün yine şehit ettiler. Suriye'deki rejimi hala savunanlar var. Bununla da kalmıyoruz. Acımasız bir şekilde, biz bu iki yüzlülüğe isyan ediyoruz. Ey batı, Doğu Guta'da şehit edilen bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size bunlar adil davranıyor diyeceğiz? Yazıklar olsun diyoruz. Bölgemizdeki insanlık trajedilerini kendi silah tüccarlarının, kendi iç siyasi hesaplarının, at pazarlığının malzemesi haline dönüştürenlere yazıklar olsun diyorum. Sizin demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Teröristin ağzı ile konuşanlara, "cehenneme kadar yolunuz var" diyoruz.

Afganistan'da 100 hafızlık talebesi katledilirken seslerini çıkarmayanlar, bakıyorsunuz Türkiye'nin imha ettiği teröristlere ağıtlar düzüyorlar. Her gün ülkemizi hedef alan terör saldırıları konusunda tek bir samimi söz söylediklerini duymadığımız Batı ülkeleri, Türkiye'nin meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyonlarını engellemek için kırk takla atıyorlar.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

AK Parti Siirt İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı kapalı spor salonu önünde halka hitap etti. 2019’un başka olacağını belirten Erdoğan, bugün Siirt’te 6’ncı olağan kongrelerini yaptıklarını ve bu coşkuyla kongreyi yapmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

"Partimizi kurduktan 16 ay sonra tek başımıza iktidar olduk"

"Yiğit düştüğü yerden kalkarmış" diyen Erdoğan, "Bize Siirt'teki o konuşma ile ne yaptılar, cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık, bir şiir okumuştuk. Bu şiir Milli Eğitim'in onayından geçmiş bir şiirdi. Bundan dolayı içeri girdik ve sonra çıktık. Partimizi kurduktan sonra 16 ay tek başımıza iktidar olduk. Bundan sonra farklı olacak değil mi? Buna hazırız. Kızınızı da üzmeyin ha, ona göre." dedi.

"Menfaat için bir kardeşlik istemiyoruz, Allah için seveceğiz"

Şimdi sizlerle bunu da konuşmak istiyorum. Diyorum ki ‘Biz kardeşiz.’ Kardeşlerin arasına fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kardeşler, kardeşleri Allah için sever ve o sevgiyi kimse alıp götüremez. Menfaat için severse o tehlikeli. Biz menfaat için bir kardeşlik istemiyoruz. Allah için seveceğiz, makam ve mevki için değil. Siirtli Allah için sever. Biz de Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak ayrımı yok. AK Parti'lide bu yok. Biz tek millet diyoruz, 81 milyon tek millet. Bizi yaratan böyle emrediyor da onun için.

Rabbim bizi kabileler halinde, kavimler halinde yarattı. Üstünlük takva ile değil mi. Öyleyse benim için Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı Laz’ı Boşnak’ı fark etmez. Hepsi benim kardeşimdir. Ama şu terör örgütü bizi böldü, parçaladı. Şimdi artık bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. İki; tek bayrak. Bayrağımızdan başka bayrak var mı. İşte bizim bayrağımız. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımız ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Üç; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Bu toprakları bölmeye çalıştılar. Biz tek vatanız. Böldürmeyeceğiz bu toprakları. Dört; tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka bizim devletimiz yok. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Siirt Üniversitesi'ne Tıp Fakültesi müjdesi

Şimdi size buradan bir müjde veriyorum. İnşallah Siirt Üniversitesine 1,5-2 yıl içerisinde, kararı çıktı, tıp fakültesini kuruyoruz. YÖK’ten geçti. Artık Sağlık Bakanlığımızın eğitim ve araştırma hastanesi üniversitemizin bir fakültesi olacak. Artık Siirtlinin sağa sola gitmesine gerek kalmayacak. Öyleyse daha çok çalışacağız. Sizler de bizleri mahcup etmeyeceksiniz. Yok PKK’ymış, oymuş buymuş, dik duracağız dik. Ben artık Siirtli kardeşlerimin bu terör örgütlerine pirim vermeyeceğine inanıyorum.