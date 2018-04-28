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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig'in bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü takımlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nü tebrik ediyor, her iki takımımıza da gelecek sezon Süper Lig'de başarılar diliyorum."

 

Kaynak: AA

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