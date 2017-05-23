Cumhurbaşkanı Erdoğan, Carl Bildt'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Eş Başkanı Carl Bildt'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Eş Başkanı Bildt'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Eş Başkanı Carl Bildt'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.