Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel’de, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"O terör üzerine giden bir kahramanın üzerine gidiyor"

- Biz, çıraklık dönemini, kalfalığı, ustalığı geride bıraktık. Şimdi halkımıza diyoruz ki bize başustalık için icazet verin. Sayın İnce'nin yeni yönetim anlayışı diye bir derdi var mı? Ben öyle bir şey duymadım. Teröre yönelik meydanda bir söz duydunuz mu? Sizler duyduysanız ayrı. Ben meydanlarda terörü anlatıyorum o ise terör üzerine giden bir kahramanın üzerine gidiyor.

"Bunlar bir proje örgüt"

- Biz kaç terörist etkisiz hale getirdiğimizi anlatıyoruz. O ise terörist başı ile gelen 'meydanlara dökülün' diyerek Kürt kardeşlerimizi sokağa döken Demirtaş'ı ziyaret ediyor. Ben bunları bir proje olarak değerlendiriyorum. Bunlar bir proje örgüt. Bu dayanışmayı anlamak mümkün değil.

"Terör örgütü desteğiyle parlementoya girenler var"

- Sözde adalet yürüyüşünde de yanlarında bu terör örgütü desteğiyle parlementoya girenler vardı. Bunların bir kısmı cezaevinde bir kısmı yurtdışında. Bunlar da gidip Edirne'de böyle bir zatı ziyaret ediyor.

"Kaybetti, TRT ile mücadelenin içine girdi"

- Sayın İnce kendi partisinin içerisinde kaybetti, TRT ile mücadelenin içine girdi. Keşke TRT ile ilgili bir konuda TRT'deki bu yayınlar hiç olmasa. Açıkça söyleriz. Ama o TRT'ye değil Türkiye'ye talipmiş.

"Tanker olsaydı büyük bir felakete dönüşürdü"

- Malum daha kısa bir süre önce Boğaz'da bir yalıya gemi çarptı. Allah göstermesin bu bir tanker olabilirdi. Tanker olsaydı büyük bir felakete dönüşürdü. Yıllar önce Haydarpaşa Limanı önünde olmuştu. O zamanlar Selimiye taraflarında aylarca yanmıştı.

"Kanal İstanbul projesi zevk için değil, stratejik bir proje"

- Bu her an olabilir. Yalıların bir çoğuna bu tür gemiler çarpmıştır. Kanal İstanbul projesi zevk için değil, bu stratejik bir proje. Kanal İstanbul, stratejik bir projedir. Bunu yaptığımız anda İstanbul'umuza ayrı bir güzelliği katarken stratejik bir damgayı da vuracağız

"Son haftada anlatacağım"

- Yeni yönetim sisteminde ne var ne yok son hafta bunları anlatacağım. Kurullarımız olacak. Bakan sayısının ciddi manada azalması, Cumhurbaşkanı'nın seri olacağı bir sistem gelecek. Şuan bileklerimiz bağlı, ama yeni dönemde ortak aklı devreye sokarak yanımızda ciddi bir ekip o ekiple beraber süreyi hızla işleten bir yapıyla Türkiye'yi uçuracağız.

- Dün akşam gençlere söylediğim gibi. Orada söyledik. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığını açıkladık. Son hafta yeni yönetim sistemini bir programla açıklayacağız. Biz Türkiye'yi 4 ana sütunun üzerinde yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet emniyet. Muharrem İnce proje ile konuşmuyor o kaçak güreşiyor. Bizim Millet Bahçeleri diyoruz. Diyorki ben söyledim diyor. Bu projeler belediye başkanlık sürecinden gelen projeler.

- Havalimanının olduğu bu yer İstanbul'un çok içinde. Terminal binasını fuar ve müze olarak tutacağız. Her zaman projeler ihtiyaçlara göre şekil alır. Proje mimarları buna göre yapıyor. 29 Ekim'de açılışını yapacağımız yeni havalimanı şehre bağlantı yollarıyla uzak değil.

- Tv programı yapacağız. Onunla havalimanının son geldiği noktayı paylaşalım diyoruz ve bunun biz Türkiye'nin dünyaya dünyanın da Türkiye'ye bakışını değiştireceğiz. Yolcu potansiyeli yılda 90 milyon olacak. 2023'te 150 milyona çıkacak. 200 arasında değişebilir. Niye bize rakip gözüyle bakıyorlar? Türkiye büyüyor, uçuyor.

- Cumhurbaşkanlığına soyunan kişi havalimanını Kanal İstanbul'u hazmedemiyor. Butik şehirler kuracağız. Bunlarla İstanbul'un güzelliğine güzellik katacağız. Panama Kanalı ile tanınıyor, Süveyş te öyle. Kanal İstanbul da böyle tanınacak. Boğaz o tehditlerden kurtulmuş olacak. Oradan belki tenezüh gemileri, turistleri gezdirenler gidip gelsin diyoruz. Büyük gemilerin hepsi Kanal İstanbul'dan geçmek suretiyle tehditten kurtulmuş olalım.

- Türkiye'de en çok telefonu dinlenen kişi benim. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir projesi varsa niye açıklamadı. SSK'nın genel müdürlüğünü yaptığında hastanelerimizin hali neydi. Projeye kabiliyeti olan bir insansan bir tane doğru düzgün hastane niye ortaya koymadın? Bunlar projeden anlamaz. Proje bizim işimiz. Belediye Başkanlığım döneminde ideallerim olarak gördüğüm hastaneler bunlar.

- 5 bin ambulansı sağlık örgütümüz içerisine dahil ettik. Mutluluk, huzur bu. Halk kendisini yönetene güvenecek. Öğrenci bursu biz geldiğimizde 45 liraydı şimdi 450 lira. Yurt hak getire. Şuanda biz yurt yapımında durmak yok yola devam ediyoruz.

Kaynak: TRT Haber