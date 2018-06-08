Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çamlıca Camii'nin benzerini Kayseri'ye yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinginde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bunlardan terörle mücadeleyi duydunuz mu?"

Sadece neleri yıkacaklarını Türkiye’yi nasıl eskiye götüreceklerini anlatıyorlar.

Şu ana kadar bunlardan terörle mücadeleyi duydunuz mu? Bunların böyle bir derdi yok. Beyannamelerinde böyle bir şey yok. Sayın Muharrem İnce, terörün adeta başı durumunda olan birisini gidip ziyaret ediyor ve bununla da övünüyor. 6-7 Ekim’de Kobani’de bu Demirtaş değil miydi dökülün sokağa diyen. Yasin Börü’lerin ölümüne neden olan bu değil miydi?

"İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin bir benzerini Kayseri'ye yapacağız"

Kayseri’ye son 16 yılda 23,5 katrilyon yatırım yaptık. Bunlar bunu bilmez.

30 büyükşehirin tamamına şehir hastaneleri yapacağız. İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin bir benzerini Kayseri'ye yapacağız. Kayseri eski hava ikmal bakım merkezinin olduğu yere millet bahçesi kuruyoruz. İllerimize Millet kıraathaneleri kuracağız. İçinde tamamen kitaplar kahveler olacak. Kahvesi çayı olacak, 24 saat hizmet verecek. Yüksek hızlı tren projemizin alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yılsonuna kadar temelini atıyoruz.

"Seçimlerde birinci çıkamazsan bu işi bırakmaya hazır mısın?"

Bay Muharrem ‘fizik öğretmeniyim’ diyor. Sen öğretmenliğe devam et. Bu iş başka. Şimdi soruyorum, Bay Muharrem eğer sen bu seçimlerde birinci çıkamazsan, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın? Diğer adaylar ülkeyi yönetmeye değil kendi postlarını kurtarmaya aday.

Kaynak: TRT Haber