Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyümede dünyada 1 numara olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBA Ödül Töreni'nde konuştu.

2017 yılı TÜBA Akademi Ödülleri kapsamında fen ve mühendislik bilimleri alanında İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Hüseyin Arslan, sağlık ve yaşam bilimleri alanında Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Cenk Ayata, sosyal ve beşeri bilimler alanında Macaristan Bilimler Akademisi üyesi ve Eötvös Lorand Üniversitesi öğretim üyesi Gabor Hamza ödüle layık görüldü.

2017 yılı TÜBA Akademi Ödüllerini kazananları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her üç bilim insanını tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. Hüseyin Aydın ve Cenk Ayata hocalarımızın henüz 50 yaşına basmadıklarını öğrendim. İnşallah bu hocalarımızdan daha uzun yıllar boyunca çok önemli çalışmalar bekliyoruz. Macaristanlı dostumuz Gabor Hamza, hukuk alanında dünyanın pek çok ülkesinde çalışma yürütmüş bir bilim insanı. Kendisini bu büyük birikimi ile hukuk alanında insanlığın geleceğine ışık tutacak kıymetli çalışmalara imza atacağına inanıyorum" dedi.

TÜBA’nın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülüne 39 genç bilim insanının layık görüldüğünü belirten Erdoğan, Bilimsel Telif Eser Ödülleri sahipleri ve Halil İnalcık Özel Ödülüne Doç. Dr. Fatih Yeşil’in layık görüldüğünü açıkladı.

'Bilim hiç bitmeyecek bir arayıştır'

Bilimin insanoğlunun fıtratında var olan merakla yürüttüğü ve hiç bitmeyecek bir arayışın adı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tarih boyunca bilimi yaratıcının büyüklüğünün ispatı olarak kullanan da, yaratıcıya isyanının gerekçisi haline dönüştüren de olmuştur. Medeniyetler arasındaki fark bilimin bizatihi kendisinden ziyade, bu fikri ayrışmadan kaynaklanıyor. Yoksa tedavisi bulunan her hastalık, daha gelişmişi üretilen her teknolojik araç, daha kapsamlısı ortaya konan her sosyal çalışma her tüm insanlığa hizmet eder. Elinizdeki imkanları hangi amaçla kullanacağınız tamamen sizin hayatı ve dünyayı algılama biçiminizle ilgilidir. Mesela atomu parçaladıktan sonra bomba da yapabilirsiniz, herkese yetecek elektrik enerjisi de üretebilirsiniz. Eğitimde öğretimde bulduğunuz yeni bir yöntemden, ayrımcılığı körüklemek için de, yürekleri birleştirmek içinde faydalanabilirsiniz. Bu tercihler tamamen size kalmıştır. Biz bilimin insanlığın ortak faydasına hizmet edecek çıktılar üretmesinden yanayız.'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomideki gelişmeler vardı.

Yüksek faize karşı olduğunu bir kez daha dile getiren Erdoğan, "Ekonomideki kısa süreli manipülasyonlarla faiz artırımı baskısını meşrulaştırma gayretlerini beyhude bir çaba olarak görüyorum. Yüksek faizin olduğu bir ülkede enflasyonun düşmesi mümkün değildir. Bunu sizler hafıza kaydınıza alınız." dedi.

''Son büyüme oranı yüzde 11,1 ile dünyada bir numara olduk''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı ülkelerinde 2008 krizinin etkileri hala devam ediyor. Son büyüme oranı yüzde 11,1 ile dünyada bir numara olduk. Bu kriz ülkemizi teğet geçtiği için hızla toparlandık ve rekor büyüme oranını yakaladık. Hatta 15 Temmuz darbe girişimi gibi tarihi bir şoku dahi çok kısa sürede atlattık. Ülkemiz ekonomisini hedef alan gizli açık pek çok saldırıyı da püskürttük. Onun için bu 3'üncü çeyrek gerçekten çok çok önemliydi. İnanıyorum ki yıl sonu itibariyle de herhalde bizim yüzde 7,5 civarında bir büyüme oranını yıllık olarak yakalayacağız" dedi.

"Masumları doymayan güçlerin tasallutundan kurtaracak her gelişme bizi sevindirir"

Erdoğan konuşmasında Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile geçen ay Beştepe'de yaptığı görüşmeden de bahsetti,

''Elon Musk ile bir görüşmemiz oldu. Kendisinin gerçekten ne denli heyecan dolu olduğunu gördüm. Kendisinin hayalleri, heyecanı, gayreti takdire şayandı. Elektrikli araç projesinin tek başına insanlığın son 1.5 asrına damga vuran petrol odaklı çatışmaların, yıkımların, acıların dinmesi anlamına geleceğine inanıyorum. Bu gelişmelerin ülkemizin çevresindeki geniş coğrafyada süren enerji kaynaklarına hakim olma kavgasının biran önce vesile olmasını temenni ediyorum. Masumları, dünyaya sadece güç ve para gözüyle bakan insanlığın ortak malı olan kaynakları asırlardır sömürdükleri halde hala doymayan güçlerin tasallutundan kurtaracak her gelişme bizi sevindirir" diye konuştu.

Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

''15 yıl önce iktidara geldiğimizde biz savunma sanayinde her ürünü dışarıdan isteyen, Amerika’nın, Batı’nın kapılarında kuyruğa giren ve her söylediğimizde aldığımız cevap şudur: ‘kongre müsaade etmiyor.’ Öbür tarafa gidiyorsunuz ve öyle rakamlar çıkıyor ki almak mümkün değil. Bir başkasıyla konuşuyorsunuz önümüzde İsrail 10 tane İHA alacaksınız, tamir gerekiyor, bakım gerekiyor, 50 dereden 50 su getiriyorlar size. Ama kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Biz şimdi insansız hava aracımızı, silahlı insansız hava aracımızı yapıyoruz ve şimdi de tanklarımıza başlıyoruz. Artık ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını kendi ürünlerimizle karşılar hale geldik. Kendi kendimize yetmek zorundayız. Bilim insanımız ile siyasetçimiz el ele vermek durumunda" şeklinde konuştu.

2017 ihracatımız 143 milyar doları geçti

Girişimcilerin önünü açmak için özellikle Kredi Garanti Fonu aracılığıyla Eylül ayı itibariyle 350 bin firmaya 220 milyar lira kredi desteği sağladıklarını söyleyen Erdoğan, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz üreten, çalışan, emek veren, ter döken herkesin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz. Benzer bir başarıyı ihracatta yakaladık. Kasım sonu itibariyle 2017 ihracatımız 143 milyar doları geçti. Geçmişte yıllık bazda 158 milyar doları bulmuştu. Muhtemelen yeni bir rekorla bu yılı tamamlayacağız. İthalatımızdaki artış daha ziyade altın ve petrol fiyatlarının yükselişinden kaynaklanıyor. Uluslararası yatırımlardaki nisbi azalışı turizmdeki yükselişle telafi ettik. Örneğin 800 milyon liralara turizm gelirimizin düştüğü bir dönemden şimdi Rusya'yla olan turizmdeki gelirimiz hamdolsun 4.5 milyar doları yakaladı.' dedi.