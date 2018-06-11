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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Erdoğan, "2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladık. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber

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