  • 14 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundili bakanı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nyamitwe'yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundili bakanı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Ba, cumhurbaşkanlığı külliyesi
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