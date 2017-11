Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı ana muhalefet değil ana hıyanettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 'Orman Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında gündeme getirdiği iddialara ilişkin; ' Şu saat oldu henüz bir başvuru yok, ispat edemezsen milletin başına bela olmaktan çekil git, bunun adı ana muhalefet değil, ana hıyanettir' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

-Ülkemize kazandırılan tam 7 bin 200 eseri açtık. Su ile ilgili Büyük Şehir Belediye Başkanı seçildiğimizde İstanbul adeta susuzluktan kırılıyordu. İSKİ iflas etmişti. Yolsuzlukla anılan bir kurumdu. İSKİ'yi CHP'den devralmıştık. İSKİ'yi Veysel hocamızla birlikte ayağa kaldırdık.İstanbul'u çöp dağlarından temizledik. Çöp patlamalarını hatırlayın. İşte böyle devralmıştık. İktidara geldiğimizde illerde de su sıkıntısı yaşandığını gördük. Ülkemezin 81 ilinin tamamında içme suyu meselesi büyük oranda çözüldü. Türkiye'de 65,3 milyon dekar arazi sulanıyor. Hedefimiz tarım arazilerimizin tamamını sulamaktır. Alt yapı çalışmalarında yerli ve milli anlayışı öne çıkarmalıyız. AK Parti iktidarları döneminde hizmete alınan baraj sayısı 508'dir.

'2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız'

Çevrecilikte bizimle kimse yarışamaz. Kaç ağaç diktiniz? Greenpeace çevrecilere sormak lazım. İstanbul'da gördüğünüz ağaçlar bizim diktiklerimizdir. Biz tabiatı Allah'ın bizlere bir emaneti, nimetleri olarak görüyoruz. Tabiatın imkanları Rabbimize hamdimizin vesilesidir. Geçtiimiz 15 yılda sadece ormancılık ve çevrede değil ülkemize çağ atlattık.

'Her alanda ülkemize hizmet ettik, sen bunları bilmezsin Kılıçdaroğlu'

Eğitimde yeni derslikler ve öğretmen sayılarında artış yaparak. Bizim öğretmenlere verdiğimiz parayı kim verdi? Kitapların ücretsiz verilmesi yıl içinde süt ve üzüm gibi şeylerin verilmesi. Annelere yoksulsa eğitimde verilen destekler üniversitelerden ilkokulda olanlara da mali destek verdik: Ama Kılıçdaroğlu bunları takip etmiyor, hayatı yalan. Sağlıkta 3 bin 26 yeni tesis yaptık. Ambulanstan, sağlık ocağına tesisatına kadar tam bir devrim yaptık. SSK'da yaptığın yolsuzluklarını anlatacağım. Genel müdürlük zamanında ne hizmet yaptın? Biz iş başına o çalışan bürokrat yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 15 sene de 19 bin 500 km ilave bölünmüş yol yaptık. 83 karayolu tünelinin üzerine 229 yeni tünel daha ekledik. Haberin var mı Kılıçdaroğlu? Ekonomide biz geldiğimizde IMF'e borcumuz 23,5 milyar dolardı 2013 IMF'e borcu yok. Bundan haberin var mı Kılıçdaroğlu? 5 sente muhtaç olan ülkemizi uluslararası yatırım yapılan bir ülke haline bu iktidar getirdi. Sadece 2005 yılından bu yana 9 milyon kişiye iş imkanı sağladık. Tilki yetişemediği üzüme koruk dermiş bunun örneği Kılıçdaroğlu'dur.

'Bunun adı ana muhalefet değil ana hıyanettir'

Meclisi ile tüm kurumları ile ülkemizi bu sreçten çıkarmanın mücadelesindeyiz. Bunca sıkıntı arasında bir de ana muhalefetin başındaki zaatın hezeyanlarıyla uğraşıyoruz. Mecburen cevap vermek durumunda kalıyorum. Bu zat çıktı bir takım iddialarda bulundu. Dünkü grup toplantısında bir tomar kağıdı sallayarak bir takım ithamlarda bulundu. Bu dekontları adli makamlara vermedi. O kağıtların ne olduğunu eline tutuşturanlar biliyor. Bu onun ilk yalanı ilk iftirası değil. Daha önce belge göstermişti rezil oldu. Dedim ki ispat et ben bu görevi bırakacağım dedim. Yine dedim ama sen de bu milletin başına bela olmaktan çekil! Bu tür insanlar bu ülkenin siyasetinden çekilsin bu ülke bu kadar yorulmasın. Millet buna çarkçı Kemal diyor. Bir başka zaman yine grup toplantısında kağıtları sallayıp, Hayati Yazıcı arkadaşımızın ÖSYM'ye yazı gönderdiğini söyledi. O yazının da sahte olduğu ortaya çıktı. Çevre Bakanımızla ilgili de sürekli ithamlarda bulunup ispat edemeyince de tazminat ödemek zorunda kaldı. Külliye'yi karalamak için altın klozet ortaya attı, yine asılsız çıkmıştı. Böyle vicdansızlık olur mu? Davet ettim seni gel bak bakalım. Yine güya grubumuzda bilmem kaç FETÖ'cümüz vardı açıklayacaktı, ne oldu yine asılsız. Bak ne oldu FETÖ'den yakalama kararı olan iki milletvekilleri olduğu çıktı. Bunun adı siyaset olamaz bunun adı insanlık olamaz. Ana muhalefet bu yükü daha fazla çekemez. Bunun adı ana muhalefet değil ana hıyanettir.

'Kılıçdaroğlu bir kez daha rezil oldu'

Ana muhalefetin içinde bulunduğu bu sefil durumun hemen ardından avukatlarımız çağrı yaptı. Bu saat oldu hala bir gelişme yok. Kürsüden sallamayı bırak savcılığa teslim et. Bugüne kadar kürsüden salladığın her kağıt sahte çıktı. Söz konusu isimlerin çoğu iş adamlarıdır. Kılıçdaroğlu yine rezil oldu. Erdoğan bu makamlara gelmeden de bu insanlar ticaret yapıyorlardı. Yani yurt dışına giden tek kuruş para yok. Hepsi yalan. Bu zat önce şahsımın çocuklarımın dünürümün özel kalem müdürüm denen şahıs benim hiç bir zaman özel kalemin olmadı. Zerre kadar şahsiyetin varsa ispat et edemezsen çekil git. Bu zat bir kere daha müfteri duruma düştü. Maşallah kendisinde manda derisi gibi yüz var. Çıkıp özür dileyecek mi sanmıyorum. Çamur at izi kalsın mantığında olan bu zatı eski Türkiye anlayışının son temsilcisini milletimiz hak ettiği yere gönderecektir.

'Kafayı Suriyelilere harcanan paraya taktı'

Bu zat bir de Suriye'ye harcanan 30 milyar doları soruyordu. Bu zat çukur ve gezi eylemlerinde ekonomiye verilen zararları sormadı. 15 Temmuz'da verilen zararları da sormadı. Kafayı Suriyelilere harcanan paraya taktı. Suriyeliler için 2 5 milyar dolar, belediye hizmetleri 6 milyar dolar, STK'lar ile 1,2 milyar dolar harcadı. Asıl harcamayı yüce gönüllü milletimiz yapıyor. Burada ismi geçenler davalarına açacaklar bu adamın yakasından düşmeyecekler. Ben de bu adama tekrardan dava açacağım. Hukukta hakkımızı arayacağım. Bizim vaktinizi böyle bir konuyla aldığım için hakkınızı helal edin. Bir gün çık da biz de şunu yaptık deyin. Sadece iftira sadece yalan. 2023 için çok çalışmalıyız. Diğer taraftan yolumuzdaki taşları dikenleri kaldırmalıyız. Bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum.

TRTHABER