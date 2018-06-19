Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör bataklığını kuruttukça bunları kaygı sarıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bu seçime MHP ile ittifak içinde giriyoruz. Yanımızda Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var. 780 bin kilometrekarenin her karışını dolaşıyoruz. Gidilmedik yer bırakmayacağız. Seçim dönemlerinde değil 365 gün milletimizle dertleşiyoruz, bağrımıza basıyoruz. Son 4 senede Adana'ya 6 kez geldim. Bay Muharrem, Bay Kemal kaç kere gelmiş?

- Bizde dert var, aşk var. Biz size sevdalıyız. Bize zaman zaman yorulmuyormusun diye soruyorlar. Aşk ile çalışan yorulmaz. Milletine sevdalı olan, ülkesini gerçekten seven yorulmaz. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce burada size bir söz vermiştim. Seçilirsem buradaki tüm yatırımların takipçisi olacağım demiştim. Hiçbir hizmet, proje yarım kalmayacak demiştim.

- Tüm sözleri Allah bize gerçekleştirmeyi nasip etti. Söz verdiğimiz gibi Adana'nın yatırımlarının takipçisi olduk, koştuk, koşturduk, yeri geldi uykumuzdan feragat ettik. 16 yılda Adana'ya 41 katrilyon yatırım yaptık. Bay Muharrem, Kemal ne diyecek? Ne yaptım diyecek? Bu iş ustalık işler. CHP'ye, Saadet'e gönül verenler sesleniyorum bak zerre kadar burada emeği olmayan, yalan konuşanlarla mı bu ülkede mesafe alacağız?

- Eski stadyumu Millet bahçesi yapıyoruz.46 bin 310 metrekarelik bahçeyi kazandıracağız. 33 bin kişilik stadyumu bitrdik, millet bahçesinin sözünü veriyoruz şimdi de. Beyefendiyi alacaksınız, çocukları beraberce gideceksiniz. Şehit yakınlarına, gazilere, engellilere 4,5 katrilyon lira destek verdik. 15 yılda 17 bin 94 konut projesini hayata geçirdik. 21'i hastane olmak üzere 52 sağlık tesisi yaptık. 1550 yataklı şehir hastanesi yaptık. Bay Kemal ne yaptı?

- Bir koğuşta 6 kişi, 8 kişi yatıyordu. Tuvalete girilmez. Sağlam girsen hasta çıkarsın öyle bir durum vardı. Adana'daki bizim şehit hastanesine bakın birde. Depreme dayanıklı. Adana dünya ile yarışıyor. Bay Muharrem, Bay Kemal sıkıntın olursa buraya. Nereden nereye? Ne rezillikler yaşadık. Şehir hastanemizle tavan yaptık. Çıkmış birisi diyorki nasıl işleteceksiniz? Önce bu bayana sormak lazım sen ne için çıktın bu yola?

- Bizim ulaştığımız yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Bu millete can feda. Bunlara 5 tane koyun ver kaybeder gelirler. 11 adet sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Muhalefet seçim meydanlarında buraları kapatmak bahsediyor. Ne gerek var? diyor. 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetini çok görüyorlar. Tetikçilik yaptıkdıkları medya organlarıyla karamalaya çalışıyorlar.

- 24 Haziran'da bunlara bir Osmanlı tokadı vurmaya var mısınız? Adana Meris demiryolunu hızlı tren standartına getiriyoruz. Adaylar ne gerek var diyor. Yüksek hızlı tren gelirse göçü hızlandırırmış. Bu ne akıldır? Sen öyle yatırımlar yapacaksın ki bırak göçü Sivaslı kardeşim modern dünyanın hizmetlerinden faydalansın. Bunlar hala kağnı döneminde kalmışlar, modern bir dünya yok.

- Biz bu dönemi değiştiriyoruz. Hat kapasitesi artırılarak yüklerin Mersin limanına aktarılması sağlanacak. Taşımacılık daha hızlı getirilecek. Bunlara sorarsan Çukurova'ya havalimanı gerekmez. Siz yıkım ekibisiniz. Biz yapım ekibi. Fark bu. Biz yapıyoruz onlar yıkacak. Pazar günü sandıklarda patlıyormuyuz? Hızlı tren projemizi 2 yıla kadar tamamlıyoruz.

- Maaliyeti 1,2 katrilyon olan Çukurova havalimanının inşaatı devam ediyor, yakında bitiriyoruz. Adana'da kalkındırmayı hızlandırmak için yeni barajlar inşa edeceğiz. Aladağ-Kasımlı barajının inşaatı sürüyor. Çukurova dünyanın sayılı tarım alanlarından biri. Son 16 yılda projelerle 800 bin dekar araziyi sulamaya açtık.

- 633 binini daha açacağız. Çiftçilere 3,5 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Çiftçi ağlıyor diyor. Çukurova'yı sit alanı olarak koruma altına aldık. Sadece tarımsal üretim yapılacak. Megasanayi bölgeleri kuruyoruz 5 bölgede. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak sanayi ve teknolojide Türkiye'ye sınıf atlatacağız. Bunlardan birini de bu bölgede açacağız. Adana enerji merkezine dönüşecek.

- Muhalefet sandığın rengi belli olmaya başlayınca çamura yatma hesabı yapar. Oylar çalınacak diyerek millet iradesini yok saymaya çalışır Hile, hurda, oylar çalınacak diyorlar. Partimize gönül vermiş vatandaşlarımı tahkir ediyorlar. Şimdi de aynı senaryoyu oynuyorlar. Bizim Yenikapı mitingine laf ediyorlar. 1 milyon 300 bin kardeşimize montaj diyorlar. Hasta yatağından tekerlekli sandalyesiyle gelenlere hakaretler yağdırıyorlar. Bu milletin karakterini öğrenemediler.

- Kendilerine çeki düzen vermek yerine bu millete makarnacı kömürcü diyerek aşağıladılar. Muhalefet milletimizin izzetini anlayamadı. 12 kez bizimle yarıştılar, hayallere kapıldılar. Yenildiler. Her defasında kaybettiler ama tanıyamadılar. Onca hezimete rağmen hatalarından ders çıkarmadılar. Sen 1. olamazsan Bay Muharrem ne yapacaksın? Gidecekmisin? Bay Kemal bunu bildiği için aday olmadı, seni başından defetti.

- CHP'nin terörle ilgili bir ifadesini duydunuz mu? Biz terörle mücadeleyi veriyoruz. Bay Muharrem adaylığı açıklandı Edirne'deki terör örgütünün desteklediği adayı ziyaret etti. Teröristlerle el ele olan, onlarla yürüyenleri demokratik olarak 24 Haziran'da sandığa gömmeye varmıyız? Adam tutuklu. Bu adam 53 tane Kürt kardeşimi 7 Haziran'da bunlar öldürdüler. Sokağa döktüler kardeşlerimizi. Kürde Kürdü öldürttüler. Bir tane adam yok mu başka aday olacak? Aday fakiri mi bunlar?

- Türkiye'ye kin nefret terör bunu salanlarla bu ülkeye fayda olur mu? Korku siyasetiyle, tehdit, şantaj ile bu milletin iradesini teslim alacaklarını sandılar. Bugünde milletten icazet almak yerine Pensilvanya'ya göz kırpıyorlar, bölücü örgütün uzantılarına bakıyorlar. ABD'den gelen telefonlarla FETÖ davalarını sulandırmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz şehitlerine sahip çıkmak yerine eli kanlı katillere özgürlük vaadediyorlar.

- Edirne'deki provakatörün gönlünü hoş etmek için mahkemeden kaçırma sözü veriyor. Afrin'i terörden temizleyen kahramanlara edepsizce laf ediyor. Afrin'de Cerablus'ta Kandil'de ne işiniz var diyorlar. Biz Afrin'e de Kandil'e de gireriz. Biz Kandil'i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya devam edeceğiz. Uçaklarımızla onları bombaladık.

- Kendi paşa keyfi için Mehmetçilerimizin morali bozuyor. Kandil'e operasyonu durdurmaya çalışıyorlar. Biz terör bataklıklarını kuruttukça bunları telefonun diğer ucundaki efendileriyle beraber bir kaygı sarıyor. Bay Muharrem dershane çalıştırmış. Öğretmenlerin sigortalarını ödememiş. Başörtüsünün yasaklanması için AYM'ye imza verenlerden bunlar.

- Yıkmaktan başka hiçbir vizyonu olmayan yıkım ekibinden hiçbir şey olmaz. Biz yıkmanın değil, yeni eserler kazandırmanın peşindeyiz. Terörün belini kırmanın derdindeyiz. Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor.

Kaynak: TRT Haber