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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan’da askeri törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan’da askeri törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 14.50'de Bulgaristan'ın Varna şehrine indi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristanda askeri törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varna Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı. Erdoğan’ı, Varna Valisi Stoyan Pasev, Varna Belediye Başkanı İvan Portnih, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile bazı milletvekilleri de Varna'da.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan, Varna, AB zirvesi
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