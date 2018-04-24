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Arınç: AK Parti ve Genel Başkanına zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Ben ne AK Parti ne onun Genel Başkanına zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam." dedi.

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Arınç: AK Parti ve Genel Başkanına zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Arınç, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olumlu ve güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Arınç, "Ben ne AK Parti ne onun Genel Başkanına zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam." ifadelerini kullandı.
 
 
Görüşme öncesi kapıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç, kendisinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine "Davet üzerine geliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim saat 18.30." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

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