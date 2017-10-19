Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buhari'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buhari'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Buhari'nin, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından Erdoğan ve Buhari, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Ercan Topaca da yer aldı. AA