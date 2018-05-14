Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünün, Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

- Maalesef Filistin'de bugün yaşanan hadiselerde 55 Filistinli kardeşimiz şehid olurken, 2 bine yakını yaralanmıştır.

- Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz.

- Ben bu insanlık dramını, bu soykırımı hangi taraftan olursa olsun lanetliyorum. Ve buna sessiz kalanları da lanetliyorum. Zira herhangi bir yer de bu tür hadiseler olduğu zaman veyahut ülkemize ziyarete gelenler bizlerle görüştüğü zaman, teröristlerle veridğimiz mücadelede teröristleri öldürdüğümüz zaman laf edenler şu anda sivilleri öldüren İsrail'e sessiz kalmaktadır.

- İsrail bir terör devletidir.

- Ne yazıkki ABD, PYD/YPG ile DEAŞ'a karşı mücadele ettiğini söyleyerek iş birliği yapıyorsa bugün de İsrail ile iş birliği yapmaktadır.

- İsrail'in yaptığı bir soykırımdır.

- Türkiye olarak , Filistinli kardeşleirmizle dayanışma için yarından başlamak üzere üç gün milli yas ilan ettik. Ayrıca dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırıyoruz. Aynı gün öğlene kadar olağanüstü toplantımızı gerçekleştirecek, öğleden sonra da Yenikapı Meydanı'nda işgale karşı sesimizi yükselteceğiz.

- Öte yandan BMGK'yı acil toplanmaya çağırıyoruz.

- İslam İşbirliği Teşkilatı olarak Ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyaları düzenleyeceğiz.

- Bunun yanında liderleri bir taraftan şahsım ararken, başbakanlarını başbakanımız, dışişleri bakanlarını da dışişleri bakanımız arayacaktır ki cuma günkü toplantıyı şanına yaraşır şekilde gerçekleştirelim.

- Ayrıca istişarelerde bulunmak üzere Washignton ve Tel Aviv büyükelçilerimizi Ankara'ya çağırıyoruz.

- Bugün zulme ve haksızlığa karşı insanlığın dayanışma günüdür. Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz

- Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

- AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık.

- Meydanı buradaki FETÖ'cülere, terör örgütü mensuplarına bırakmayacağız.

- İnşallah Cambridge'de güzel bir cami inşaa ediyoruz. Yakın bir zamanda inşallah bitecek. Bu camii, gençlerin buluşma noktası olacak.

- Her seçim öncesi, Türkiye yurtdışı merkezli manüpilasyonlara maruz kalıyor. Terör örgütü mensupları bu çalışmalaırmızı engelliyorlardı.

- Bilmiyorlar ki bizim sevenlerimizle aramıza engeller koyamazlar. Bizim gönülden gönüle giden yollarımız olduğunu bilmiyorlardı. İşte bu yollar sizlersiniz.

- Yurtdışında bulunan kardeşlerimden ricam, bulundukları yerlerde Türkiye'yi anlatmaları, halklarını ikna etmeleridir.

- Bizim gençlerimize başarısılzık, yılgınlık, bıkkınlık, pes etmek yakışmaz. mermeri delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.

- Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulma olan mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyorum.