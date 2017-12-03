Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu vatanın tek bir karışına kimseye el uzattırmayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı 6. olağan il kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 vilayetiyle 780 bin kilometrekare toprağıyla bu vatanın tek bir karışına, kimseye el uzattırmayız. Kim ki bu yola tevessül ederse işte Tendürek'te F-16 oluruz, Cudi'de F-16 oluruz, Gabar'da F-16 oluruz, Bestler Dereler'de F-16 oluruz, üstüne üstüne ineriz." dedi.

"FETÖ ile birlikte yapıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bizi ülkemizle ve siz kardeşlerimizle bütün bunlarla ilgili senaryolara boyun eğmedik diye cezalandırmaya, yargılamaya, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, Amerika. Senaryo belli, tezgah belli. Bunu ülkemizdeki işbirlikçileri aracılığıyla yapıyorlar, FETÖ ile birlikte yapıyorlar. Bu oyuna bizi getiremeyeceksiniz bunu böyle bilin. PKK'yı bunun için azdırdılar, FETÖ'yü bunun için sahaya sürdüler, DEAŞ'ı bunun için üzerimize saldılar hatta şu anda ana muhalefetin, diğer adıyla ana hıyanetin başında bulunan zatı da aynı amaçla kullanıyorlar."

"Ülkemizde elde edemedikleri neticeye, binlerce kilometre ötede aynı tezgahla, malzemeyle, senaryoyla ulaşmanın gayreti içindeler." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Milletimiz şunu bilsin ki bu saldırıların, iftiraların, oyunların hiçbiri birbirinden bağımsız değildir. Hepsi de aynı gayeye yöneliktir, hepsi de Türkiye'ye diz çöktürmeyi amaçlamaktadır, hepsi de milletimizi birbirine düşürmeyi hedeflemektedir. İstedikleri kadar uğraşsınlar, başaramayacaklar."

"Kürt kardeşlerimin kendilerini temsil etmek için terör örgütlerine ihtiyacı yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yularını şu veya bu yabancı güce teslim etmiş hiçbir yapının, hiçbir kişinin bizlere faydasının dokunması mümkün değildir. Açık konuşuyorum adeta parasını verenin tepe tepe kullandığı bir katiller sürüsüne dönüşen PKK'nın ülkemizde ve milletimizde uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Ülkemizde benim Kürt kardeşlerimin kendilerini temsil etmek için terör örgütlerine, bölücü zihniyetli partilere de ihtiyacı yoktur. Onlar kendi kendilerini temsil ederler. Nitekim de öyle ediyorlar. Meclis'te, bürokraside, iş dünyasında ve her yerde Kürt kardeşlerim diledikleri gibi işlerini yapıyor, hayatlarını sürdürüyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde benim Kürt kardeşlerimin kendilerini temsil etmek için terör örgütlerine, bölücü zihniyetli partilere ihtiyacı yoktur. pic.twitter.com/BbKxDISGAB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Aralık 2017

"Ağrı-İzmir arasında üç sefer başlayacak"

Erdoğan, "Özelikle Ağrı-İzmir ile ilgili hava taşımacılığında sefer talepleri var. 24 Ocak 2018 itibari ile haftada üç sefer başlayacak." ifadelerini kullandı.

"Bütün teröristleri gömdük, gömüyoruz ve gömeceğiz"

Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap eden, Erdoğan, vatandaşlardan "tek millet" olmalarını istediğini söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Türkçülük, Kürtçülük, Lazcılık, şuculuk, buculuk yok. Bizde sadece ve sadece tek millet var, tek bayrak var. Öyle paçavralar maçavralar bizim önümüze gelmesin. Bayrağımız bu. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Tek vatan... 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı bölmeye çalıştılar. Vatanımızı bölmeye çalışanlara da fırsat vermedik, vermeyeceğiz.

Tendürek Dağları'ndan tutun, Cudi'de, Gabar'da, Bestler Dereler'de bütün teröristleri gömdük, gömüyoruz ve gömeceğiz. Benim halkımın, vatandaşımın huzurunu, refahını bozanlar, şunu bilsinler ki karşılarında bizi bulacaklar.

"İbrahim Çeçen Üniversitesine tıp fakültesini de getireceğiz"

İbrahim Çeçen Üniversitesi ile kente üniversitenin geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeride bir müjde vereceğim, o müjde de inşallah İbrahim Çeçen Üniversitesine tıp fakültesini de getireceğiz. Buradan ülkemizin doktorlarını yetiştireceğiz. Hastanemizde biraz gecikmeler oldu, Allah nasip ederse Mart ayına kadar da hastanemizi bitireceğiz. Bu hastane, tıp fakültemizin afiliyesi olacak ve tıp fakültesindeki öğrencilerimiz bu hastanede eğitimlerini alacaklar, Ağrı'nın dertli insanları da dermanını bu hastanede bulacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA/TRT Haber