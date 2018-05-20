Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür operasyonlar bizi yolumuzdan alıkoyamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegovic ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İzzetbegoviç kardeşimle ikili ve heyetler arası görüşmelerimizi yaptık. Tüm alanlarda neler yapabiliriz, neler yapacağız bunları görüşme fırsatı bulduk. Tabi Türkiye Bosna Hersek'i barış ve idamesi için elinden gelen tüm desteği verecektir.

Bosna Hersek’in toprak bütünlüğüne ve devlet yapısının korunmasına verdiğimiz önemi vurgulamak isterim.

Bosna Hersek için NATO Üyelik Eylem Planı'nın bir an önce etkinleştirilmesi için çabamızı sürdüreceğiz. Bosna Hersek'in Avrupa Birliği sürecindeki taahhütlerini yerine getirmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek için NATO üyelik eylem planının mümkün olan en kısa zamanda etkinleştirilmesi konusunda aktif çabamızı sürdüreceğiz. Bu konuda hiçbir zaman Bosna Hersek'i yalnız bırakmayacağız.https://t.co/jkJa79yq80 pic.twitter.com/PTNneOqzAS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

"Ülkemizin Bosna Hersek'e karşı gizli gündemi yoktur"

Ülkemizin Bosna Hersek'in refahı, birliği ve ekonomik kalkınması dışında hiçbir gizli gündemi yoktur, asla da olmamıştır. Ekonomi alanında bize 8 bin ton et gönderilmesini doğrusu ben az buluyorum. Bizim 15 bin tona kadar marjımız var. Bu Bosna Hersek'te istihdam sağlayacaktır.

"FETÖ'yle mücadele büyük çaba gerektiriyor"

FETÖ, toplumun her alanına kollarını dolamış, bir ahtapot gibi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu alandaki mücadele ise büyük çaba gerektiriyor. FETÖ'nün Bosna Hersek'teki yapılanmasının da karşılıklı çabalarla kısa zamanda sonlandırılmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü iş birliğine açığız.

Balkanlar ziyaretinde suikast iddiası

İstihbarat geldi ama yine de buradayım. Bu tür operasyonlar bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Biz yola çıktığımız zaman yolumuza devam ederiz. Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen binlerce insan, burada eğer görüşmek, buluşmak istediği bir liderle görüşemezse, buluşamazsa benim için doğru bir şey olmaz. Biz kendileriyle burada buluşacağız. Planımız çok farklı bir plandır. Yolumuza çıktığımız zaman yılmadan devam ederiz, 15 Temmuz'daki gibi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suikast ihbarı) Bu haber bana ulaştı. Ulaştığı için de buradayım. Niye? Çünkü bu tür tehditler, operasyonlar bizi bu yoldan alıkoyamaz. Biz yola çıktığımız zaman yolumuza devam ederiz. 15 Temmuz'daki gibi.https://t.co/jkJa79yq80 pic.twitter.com/Nlq4F8EyYC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic’in açıklamaları:

İzetbegovic, Türkiye ile Bosna Hersek’in muhteşem ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üyelik sürecimizde ve ekonomik kalkınmamızda her zaman yanımızda. Bosna Hersek de bölgede istikrar noktasında Türkiye'nin yanındadır. Sadece Türkiye için değil tüm Avrupa'nın istikrarı için gösterdiğiniz çabadan ötürü sizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesine de değinen İzetebgovic, Türkiye’de ve bölgede istikrarın sağlanmasını ve terörle mücadeleyi Bosna Hersek olarak desteklediklerini kaydetti.

İki ülkenin çok sayıda iş birliği anlaşmasına sahip olduğunu hatırlatan Boşnak lider, ikili ticari ilişkilerin geliştiğini ve 4 yıl öncesine göre iki kat artan ticaret hacminin geçen yıl 800 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

İzetbegovic, yenilenen serbest ticaret anlaşmasının da ikili ticaret ilişkilerini geliştireceğini kaydederek, ticaret hacmindeki hedefin bir milyar avro olduğunu ifade etti.

Türkiye’ye et ihracatı konusunda da 5 yıllığına 8 bin ton kotası getirildiğine dikkati çeken İzetbegovic, un, şeker ve ayçiçek yağı ihracatı konusunda da on binlerce tonun söz konusu olduğunu aktardı.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna ile Sırbistan’ın başkenti Belgrad arasında Türkiye’nin desteğiyle yapılması planlanan otoyol projesine de değinen İzetbegovic, bugün iki ülke bakanlarının bu konuda bir iyi niyet mektubu imzaladığını söyledi.

İzetbegovic, Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü iş birliği sürecine de önem verdiklerini ifade ederek, öte yandan Türkiye’nin Bosna Hersek'teki kredi hatlarının da geri dönüşlerin teşviki noktasında son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek’in son durumu hakkında da Erdoğan'a bilgi verdiğini anlatan İzetbegovic, Bosna Hersek’teki gerçek resmin, medyada aktarılandan çok daha iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA