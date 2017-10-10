Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sorunun faili ABD'nin ta kendisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçic ortak basın toplantısı düzenledi.

'Son gelişmeler ABD Başkonsolosluğu'nda bir şeylerin döndüğünü gösteriyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile vize gerginliğiyle ilgili, "FETÖ ile ilgili diplomatik yetkisi olmayan ABD Konsolosluğundaki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ilişkilerinin tespit edilmesi ve yargı ile paylaşılması bunun neticesinde bu kişinin önce gözaltına alınıp tutuklanması ve ardından ikinci bir kişinin daha bu noktada olduğunun bildirilmesi İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir şeylerin döndüğünü gösteriyor." dedi.

"Bu sorunun faili ABD'dir"

Erdoğan, "Öncelikle bunu biz başlatmadık. Bu sorunun faili ABD'dir. ABD yönetimi Büyükelçi'ye bu yetkiyi sana kim verdi demelidir. ABD'nin o büyükelçiyi yerinde tutmaması gerekir. Bu ajanlar ABD Başkonsolosluğu'na nasıl sızdı? Sızmadılarsa bunları buraya kim soktu? Bu büyükelçiyi ABD'nin Türkiye'deki temsilcisi olarak görmüyoruz. Veda ziyaretlerinde bulunuyor bu büyükelçi, bakanlarımız ve şahsım veda ziyaretini kabul etmedik. Hiçbir devlet böyle ajanlara izin vermez." ifadelerini kullandı.