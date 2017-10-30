Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu proje muazzam bir potansiyele sahip

Tarihi İpek Yolu’nu yeniden hayata geçiren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili'nin katılımıyla gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin açılışında Bakü'den ilk resmi tren seferi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'de açılış konuşması yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

-Bölgemiz ulaşımdan ticarete turizmden enerjiye muazzam bir potansiye sahip.

-Bugün istikbalimiz açısından çok önemli bir adım atıyoruz.

-Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin etkinliğini arttırdık. Tüm orta Asya Cumhuriyetlerinin güzerahlarını bağlamış bulunuyoruz.

-Hattın kapasitesi kısa sürede 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke yükselecektir.

-Hızlı tren hatlarımızın tamamı devreye girince ortak koridor üzerinden 12- 15 günde Orta Asya'dan Avrupa Birliği ülkelerine ulaşacaktır.

-Proje sadece ekonomik getiriler sağlamayacak, kültür ve sosyal gelişimlere de katkı sağlayacak.

Avrupa ve Asya kıtaları demiryoluyla birleşti

Asya ile Avrupa arasındaki transit ticaretin merkezi yüzyıllar sonra tekrar tarihi İpek yolu rotasında hayat buldu. Artık yollar, ülkeler ve kültürler, Demir İpek Yolu ile yeniden birbirine bağlandı.

Azerbaycan Devlet Demir Yolları'nın verilerine göre toplam uzunluğu 838 kilometre olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun, 76 kilometresi Türkiye'den, 259 kilometresi Gürcistan'dan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor.

Projenin Türkiye bölümünde 4 istasyon, 3 köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi. Türkiye ile Gürcistan sınır geçişi tünelle sağlandı. Tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan topraklarında bulunuyor.

Yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınabilecek

BTK için Gürcistan kısmındaysa 105 kilometre yeni demiryolu hattı yapıldı,154 kilometrelik ray yenilendi. Azerbaycan'da ise 503 kilometrelik demiryolu hattı projeye uygun hale getirildi.

Hattın devreye girmesiyle Londra'dan Pekin'e kesintisiz demiryoluyla ulaşmak mümkün olacak. Çin'den çıkan yüklerin Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar denizi ile Bakü Alat limanına, ordan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesi öngörülüyor.

İlk etapta hattan yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınabilecek. Kapasitenin 2034 yılına kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkartılması planlanıyor. Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısıyla yıllık 50 milyon tona ulaşacak uluslararası taşıma potansiyeli ortaya çıkacak.

7 bin kilometre kısalacak

BTK demiryolunun, bölgedeki taşıma koridorlarına önemli bir alternatif oluşturacağı, projenin ortağı Türkiye'nin ise BTK ve Marmaray ile birlikte Çin-Avrupa demiryolu trafiğinde önemli bir rol üstlenmesi öngürülüyor.

Çin'den Avrupa'ya giden demiryollarının tamamı Rusya üzerinden geçiyor. BTK'nın devreye alınmasıyla, mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısalacak. Böylece Çin ile Avrupa arasındaki yük trafiğinin önemli bir kısmının Rusya'dan bu güzergaha kayacağı tahmin ediliyor. BTK güzergahında ürünler Çin'den Avrupa'ya demiryoluyla 15 günde ulaşılabilecek.