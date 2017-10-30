Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu proje barış, güven ve istikrar getirecek

Tarihi İpek Yolu’nu yeniden hayata geçiren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili'nin katılımıyla gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin açılışında Bakü'den ilk resmi tren seferi yapıldı.

Erdoğan, Bakü'den yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda düzenlenen "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı"nın açılış törenine iştirak etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili de katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "Öncelikle aziz dostum Aliyev ile bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapan Azerbaycan makamlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Kazakistan, Gürcistan ve Özbekistan başbakanlarına da bugün bu heyecanımıza ortak oldukları için özellikle teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışı nedeniyle bu törende bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bugün içinde bulunduğumuz dönemin ötesinde istikbalimiz bakımından çok önemli bir adım atıyoruz. Bu törenle de Asya'yı, Avrupa'yı ve Afrika'yı birbirine bağlama hedefiyle başlatılan yeni İpek Yolu girişiminin halkalarından birini hizmete alıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ilk seferinin gerçekleşmesiyle orta koridor projesinin en önemli ayağı tamamlanmış oluyor. Böylece Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulduğunu da ilan ediyoruz. Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan bu proje hepimizin ortak başarısıdır." ifadesini kullandı.

"Projenin tamamlayıcısı birçok hizmeti halka sunduk"

Erdoğan, Türkiye olarak özellikle son 15 yıldır yapılan yatırımlarla bu potansiyeli hayata geçirmenin mücadelesini verdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin tamamlayıcısı niteliğinde birçok hizmeti halka sunduk. Marmaray hızlı tren hatlarının inşası, mevcut tren hatlarının yenilenmesi, İstanbul'a inşa ettiğimiz ve üzerinde raylı sistem geçişi de yer alan üçüncü köprü bunlardan bazılarıdır. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin etkinlik ve cazibesini daha da arttırır.

Azerbaycan'ın Alat limanıyla da sadece 3 ülkeyi değil tüm Orta Asya Cumhuriyetlerini, Batı ulaştırma güzergahlarına bağlamış oluyoruz. Aynı şekilde Türkmenistan'ı Türkmenbaşı Limanı üzerinden, Kazakistan'ı da Aktau Limanı üzerinden Avrupa'ya bağlıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacaktır."

Hattın kapasitesinin 2034'te 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke ulaşacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yük taşımacılığında maliyetleri ciddi manada düşüreceğine işaret etti.

"24 milyon ton ilave yük taşınmış olacak"

Erdoğan projenin, tarihi İpek Yolu üzerinde zaman ve mesafe olarak nakliyatçılar için en avantajlı imkanları sunacağını kaydetti.

Hızlı tren hatlarının tamamının devreye girmesinin ardından Çin'den gelen yükün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi sayesinde orta koridor üzerinden 12-15 gün arasında Avrupa Birliği ülkelerine ulaşacağını ifade eden Erdoğan, "Şu anda Çin üzerinden Avrupa'ya giden yük miktarı 240 milyon tonun üzerindedir. Ülkelerimizden geçen orta koridordan bu yükün yüzde 10'nun taşınması halinde bile 24 milyon ton ilave yük taşınmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Proje, barış, güvenlik, istikrar ve refah getirecek"

Erdoğan, elbette böyle bir hattın bölgeye getirisinin sadece ekonomik olmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Proje siyasi olarak, barış, güvenlik ve istikrar, sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de ülkelerimizin beşeri gelişimine de katkı sağlayacaktır. Bölgenin kadim devletleri olarak bizler dayanışma ve iş birliği içinde hareket ettiğimiz sürece çok daha büyük projelere imza atabiliriz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz Bakü-Tiflis-Kars, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TABAP gibi projeler bundan sonra da yapacaklarımızın birer teminatıdır. Bu proje muazzam bir potansiyele sahip"

Konuşmalar sonrasında Bakü-Tiflis-Kars projesine ilişkin tanıtım filmi izlendi.

Liderler, raylara temsili çivi çakıp makas değiştirirken Kazakistan'dan getirilen tahılların taşıyan trenle 12 dakika mesafedeki Alat İstasyonu'na yolculuk yaptı.

Avrupa ve Asya kıtaları demiryoluyla birleşti

Asya ile Avrupa arasındaki transit ticaretin merkezi yüzyıllar sonra tekrar tarihi İpek yolu rotasında hayat buldu. Artık yollar, ülkeler ve kültürler, Demir İpek Yolu ile yeniden birbirine bağlandı.

Azerbaycan Devlet Demir Yolları'nın verilerine göre toplam uzunluğu 838 kilometre olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun, 76 kilometresi Türkiye'den, 259 kilometresi Gürcistan'dan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor.

Projenin Türkiye bölümünde 4 istasyon, 3 köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi. Türkiye ile Gürcistan sınır geçişi tünelle sağlandı. Tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan topraklarında bulunuyor.

Yük konteyneri Mersin yoluna çıktı

Açılış konuşmalarının ardından Kazakistan'dan getirilen tahılın taşındığı treni Türkiye'ye uğurlayan liderler, başka bir trenle limandan Alat İstasyonu'na 12 dakika süren bir yolculuk yaptı.

İlk sefer Kazakistan'dan getirilen tahılın bulunduğu yük konteyneri Alat İstasyonu'ndan Mersin Limanı'na taşınıyor.

Yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınabilecek

BTK için Gürcistan kısmındaysa 105 kilometre yeni demiryolu hattı yapıldı,154 kilometrelik ray yenilendi. Azerbaycan'da ise 503 kilometrelik demiryolu hattı projeye uygun hale getirildi.

Hattın devreye girmesiyle Londra'dan Pekin'e kesintisiz demiryoluyla ulaşmak mümkün olacak. Çin'den çıkan yüklerin Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar denizi ile Bakü Alat limanına, ordan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesi öngörülüyor.

İlk etapta hattan yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınabilecek. Kapasitenin 2034 yılına kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkartılması planlanıyor. Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısıyla yıllık 50 milyon tona ulaşacak uluslararası taşıma potansiyeli ortaya çıkacak.

7 bin kilometre kısalacak

BTK demiryolunun, bölgedeki taşıma koridorlarına önemli bir alternatif oluşturacağı, projenin ortağı Türkiye'nin ise BTK ve Marmaray ile birlikte Çin-Avrupa demiryolu trafiğinde önemli bir rol üstlenmesi öngürülüyor.

Çin'den Avrupa'ya giden demiryollarının tamamı Rusya üzerinden geçiyor. BTK'nın devreye alınmasıyla, mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısalacak. Böylece Çin ile Avrupa arasındaki yük trafiğinin önemli bir kısmının Rusya'dan bu güzergaha kayacağı tahmin ediliyor. BTK güzergahında ürünler Çin'den Avrupa'ya demiryoluyla 15 günde ulaşılabilecek.