Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almaya hazırlandığı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"ABD'nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı almaya hazırlandığı yönündeki haberleri üzüntüyle takip ediyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

ABD'nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı almaya hazırlandığı yönündeki haberleri üzüntüyle takip ediyoruz.



İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 5 Aralık 2017

Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, hak ihlalleri, zulüm ve baskılar sürerken, İsrail’e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması, sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbe olur.

Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, hak ihlalleri, zulüm ve baskılar sürerken, İsrail’e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması, sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbe olur. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 5 Aralık 2017

ABD'yi, bölgedeki sorunları daha da derinleştirecek böyle bir adım atmaması konusunda ikaz ediyoruz.

ABD'yi, bölgedeki sorunları daha da derinleştirecek böyle bir adım atmaması konusunda ikaz ediyoruz.



Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 5 Aralık 2017

Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir. "