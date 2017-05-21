Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kongre diriliş kongresidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin 370 delegenin imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildiği AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bundan yaklaşık 3 yıl önce 27 Ağustos 2014'te yine bu salonda sizlere 'Her bitiş yeni bir başlangıçtır' diyerek, helalleşerek ayrılmıştık. Bu sadece hukuki bir ayrılıktı. Gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı düşmedi. Sevinçlerimizi de hüzünlerimizi de hep tek yürek, tek kalp olarak yaşadık. İşte şimdi de tam 998 gün sonra yine aynı salonda, 'Evet, nerede kalmıştık' diyerek yeniden bir aradayız. Cumhurbaşkanlığına aday olurken bunun bir hatime değil Fatiha olduğunu, yeni bir başlangıç olduğunu ifade etmiştik. Bugün bir kez daha besmelemizi çekiyor, Fatihamızı okuyor, daha büyük hedefler için, daha çok çalışmak üzere yeni bir başlangıç yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"AK Parti demokrasinin, değişimin teminatıdır"

"Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'nin gündemi, öncelikleri, sıkıntıları, beklentileri değişmiştir." diyen Erdoğan, "Değişmeyen yegane şey, tüm bunları karşılayabilen tek partinin AK Parti olduğu gerçeğidir. AK Parti, demokrasinin, değişimin teminatıdır. AK Parti reformun adresidir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Yarın milletimizin karşısında boynumuz bükük, mahcup durmaktansa bugün içerideki ve dışarıdaki alçakların karşısına dimdik dikilir, kaderimiz neyse ona rıza gösteririz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu saatten sonra da ülkem, milletim için, ümmetimiz için, insanlık için hayırlı olmayan hiçbir şeyin bizim nezdimizde yeri yoktur, olamaz. Buradan milletime sesleniyorum, eğer bu kardeşiniz Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin ve milletinin hayrına olmayan en küçük bir tavrını, davranışını, icraatını, sözünü duyarsanız, bugüne kadar yaptığı her şeyi bir kenara bırakın ve gereğini yapın. Böyle bir yanlışın içine düşen Tayyip Erdoğan'ın tüm hakları size helaldir."

"Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz"

Erdoğan, "İster 3 Kasım 2002'de olduğu gibi Meclise sokmasınlar, ister 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar, ister 2013'te olduğu gibi sokakların altını üstüne getirsinler, ister 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Mazlumun, mağdurun hakkını korumak görevimizdir." diyen Erdoğan, "Ama bu, mazlum kılığına girmiş zalimlerin oyunlarına teslim olacağımız anlamına asla gelmiyor. Takiyeyle, yalanla, dolanla, iftirayla yıllarca milletimizin tertemiz duygularını istismar edenlerin yüzlerindeki maske düşmüştür. " şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin bir başka ihanet teşebbüsüne tahammülü yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk milletinin, bu örgütün bir başka ihanet teşebbüsüne daha tahammülü olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Eğer bu mücadele gerektiği gibi güçlü şekilde yürütülmezse ülkemiz çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır. Bunun için herkesi, ucu en yakınlarımıza dokunsa bile, bu mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. Avukatlar aracılığıyla yürütülen kirli pazarlıklarla, göz boyamaya yönelik itirafçılık oyunlarıyla bu mücadelenin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz. FETÖ ile mücadelenin, milletimizin fedakarlıklarına layık olacak ve maşeri vicdana halel getirmeyecek yöntemlerle sürdürülmesi şarttır."

"Terör örgütünü ve destekçilerini çok daha zor günler bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son zamanlanlarda ağır darbeler alan terör örgütünü ve silahla aralarına mesafe koymayan destekçilerini her bakımdan çok daha zor günler bekliyor. Türkiye, ayağındaki bu bölücü terör prangasından kurtulma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye'de başaramadıkları ihaneti komşu ülkelerde hayata geçirmenin çabası içinde olanların heveslerini inşallah oralarda da kursaklarında bırakacağız." dedi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"FETÖ'den PKK'ya ve DEAŞ'a kadar terör örgütlerinin, ihanet çetelerinin hiçbiriyle meselem şahsi değildir. Buradaki mesele ülkemizin ve milletimizin istiklali, istikbali, bekası meselesidir. Ortada şahsi bir mesele olmadığı için benim kimseyi affetmem veya cezalandırmam söz konusu olamaz. Her ne yapıyorsak milletimiz, ülkemiz için yapıyoruz. Unutulmamalıdır ki Türkiye, yaşadığı tüm badirelere rağmen hukuk devleti niteliğinden taviz vermemiş, geriye adım atmamış bir ülkedir. Dolayısıyla ne kadar ihanet içinde olurlarsa olsunlar, ne kadar alçalırlarsa alçalsınlar tüm terör örgütleriyle mücadelemizi hukuk içinde yürüttük, yürütüyoruz."

Olağanüstü halin kaldırılması konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olağanüstü halin kaldırılması konusu ile ilgili olarak, "Benim ülkemde devlet yıkılmaya çalışılıyor ve biz 249 şehit veriyoruz, 2 bin 193 gazimiz var. Siz bize hangi yüzle olağanüstü halin kaldırılmasını soruyorsunuz. Kalkmayacak. Ne zamana kadar? Huzura, refaha kavuştuğumuz ana kadar." ifadelerini kullandı.

"Süratle bir yenilenmeye gideceğiz"

"Şimdi hedefimiz, inşallah bu yıl sonuna kadar teşkilatlarımızda ciddi bir yenileşmeye gitmektir." diyen Erdoğan, "İnşallah bu Olağanüstü Büyük Kongreyle beraber il, ilçe, belde teşkilatlarımızda süratle bir yenilenmeye gideceğiz. Ardından 6 aylık bir yol haritasını da halkımızla inşallah paylaşacağız." şeklinde konuştu.

"AB'nin iki yüzlü tavrına daha fazla tahammül etmek zorunda değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin artık ülkemizin ve milletimizin onurunu hiçe sayma noktasına gelen iki yüzlü tavrına daha fazla tahammül etmek zorunda da değiliz."diyerek, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği ya bize verdiği sözleri tutar, serbest dolaşımı getirir, sığınmacılar için taahhüt ettiği yardımları gönderir, fasılların açılıp kapanması önündeki engelleri kaldırır ya da herkes kendi bildiğini yapar. Bizim tercihimiz her şeye rağmen yolumuza Avrupa Birliği ile devam etmektir. Burada kararı verecek olan Avrupa Birliğidir."

"Bu kongre AK Parti için yeniden diriliş kongresidir"

Erdoğan, "Bu kongre AK Parti için bir yeniden diriliş, yeniden kuruluş kongresidir. 3. Olağanüstü Kongremizle milletimize 2001'den bu yana geçen zamanın bizi yıpratmadığını, tam tersine olgunlaştırarak daha büyük hizmetlere hazırladığını gösterme fırsatı yakaladığımıza inanıyorum. AK Parti sadece kendisine oy verenlerin değil 80 milyon vatandaşımızın tamamının partisidir." ifadelerini kullandı.