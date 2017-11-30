Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

ABD'deki "Ambargo" davasının başlamasından sonra ilk kez konuşan Erdoğan, "İran ile ticari ve enerji ilişkimiz var. Ambargoyu biz ihlal etmedik. Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Biz ABD’ye böyle bir taahhütte bulunmadık. Dünya ABD'den ibaret değil. Bizim İran ile ticari ve enerji konularına ilişkimiz var.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin olarak da "Bu hamlenin bedelini ödeyecekler" dedi.

TRT Haber