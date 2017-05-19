  • 19 MAYIS 2017, CUMA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de Juncker ve Tusk'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 25 Mayıs'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşeceği bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brükselde Juncker ve Tuskla görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 25 Mayıs'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşeceği bildirildi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Erdoğan, Tusk ve Juncker arasındaki görüşmenin, 25 Mayıs'ta Brüksel'de gerçekleşeceğini söyledi. Schinas, görüşmenin yeri konusunda ise bir bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs'ta NATO'nun yeni karargahının açılışı dolaysıyla yapılacak zirveye katılacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşme yapması planlanıyor.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, brüksel, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
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