Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.15'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Brüksel Abelag Havalimanı'nda Belçika Devlet Protokol Müdür Yardımcısı Alain van Gucht, Türkiye NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, Türkiye Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hakan Olcay, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, NATO nezdinde Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Koramiral Serdar Dülger ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Brüksel'e gitti.

Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarından yoğun ilgi

Belçika'da yaşayan Türk vatandaşları, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için, konaklayacağı otelin yakınında toplandı.

Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur'ın "Herhangi bir toplanmaya izin vermeyeceği" yönündeki açıklamasına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak isteyen Türkler, Steigenberger Oteli'nin önünde akşam saatlerinde bir araya geldi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) yetkililerinin talebi üzerine otel yakınındaki Stephanie Meydanı'na geçen Türkler, Belçika polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı bölgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini bekledi.

Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyan Türkler, sık sık Erdoğan lehine slogan attı.

Stephanie Meydanı'nda bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otele girişi sırasında görme fırsatı bulamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Steigenberger Otel'de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) heyetini kabul edecek.