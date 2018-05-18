Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'i ziyaret edecek

Bosna Hersek'in gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti var.

Erdoğan, Bosna'ya 20 Mayıs'ta gidecek. Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Başkent Saraybosna’da, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesince kendisine tevdi edilecek fahri doktora için düzenlenecek törene de katılacak.

Bosna Hersek ve Avrupa’da yaşayan Türkler de Erdoğan’ın yapacağı ziyareti sabırsızlıkla bekliyor.

Erdoğan’ın ziyaretinin Balkanlar’daki FETÖ yapılanması ile mücadeleye de katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Kaynak: AA, TRT Haber