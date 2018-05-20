Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'na gelişinde, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ve eşi Sabija İzzetbegoviç, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Boşnak heyet, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Saraybosna'ya gitti.

Erdoğan çalışma ziyareti kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'na ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin kendisine vereceği fahri doktora için düzenlenecek törene katılacak.

Kaynak: AA