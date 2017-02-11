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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreterini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü sona erdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreterini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü sona erdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 30 dakika sürdü.

 

Etiketler: Guterres, cumhurbaşkanı erdoğan, BM, birleşmiş milletler
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