Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreterini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü sona erdi.
Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 30 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü sona erdi.
Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 30 dakika sürdü.