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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonla görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) destek konusunun ele alındığı görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin istikrarı açısından önemli bir unsur olarak değerlendirdiği UNRWA'ya bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin Filistin konusundaki duyarlılığına işaret eden Guterres de UNRWA için desteğin sürmesini beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye konusunda ise Suriyelilerin kalıcı barış ve huzura kavuşmaları için soruna siyasi çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, BM, birleşmiş milletler
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