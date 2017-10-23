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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizler bu yola koltuk sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizler bu yola koltuk sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizler bu yola koltuk sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, paylaşımlarda bulundu.

"Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sahip oldukları imkanların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum"

"Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız. Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak. Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkanların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum."

Erdoğan, paylaşımında dün İstanbul'da Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023 Gençlik Şurası"nda yaptığı konuşmada gençlerle beraber çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört paylaşımının her biri ilk saniyelerde 4 binin üzerinde beğeni alırken, "Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık." paylaşımının 8 bin beğeni alması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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