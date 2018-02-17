Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize saldıranlara karşı Osmanlı tokadını atarız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde konuştu.

"Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak Afrin Harekatı'nda da onu yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde TSK'nın Afrin'de terör hedeflerine yönelik başarıyla devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı vardı.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

"Birileri Afrin'e gitmeyi lüks görebilir. Afrin'e inmeyin diyebilir. Bakınız birileri hala oralarda barış rüzgarları estireceğini zannedebilir. Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı olarak diyorumki bize saldıranlara karşı biz Osmanlı tokadını atarız. O bana saldıracak, o bize saldıracak, Kilis'te öyle mi? Hatay'da. 100'e yakın kardeşimiz şehit olacak. Yok böyle şey. Biz Osmanlı'nın tokadını atarız. Aynı şeyi biliyorsunuz Cerablus'ta, El Bab'ta yaptık. Şimdi de burada yapacağız. Suriyelileri kendi evlerine döndüreceğiz. Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak Afrin Harekatı'nda da onu yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize saldıranlara karşı biz Osmanlı tokadını atarız. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne yaptıysak Afrin'de de onu yapacağız.https://t.co/Od4vtDQja6 pic.twitter.com/05xgKCvsh5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"2019 seçimleri ülkemizin en kritik seçimlerinden biri olacak"

- Bu millet siyasetçilerini ülkeye hizmet aşkıyla yananları darbe heveslilerine kurban vermeyecek. Gerekirse canı pahasına meydanı cuntacılara bırakmayacak. Tüm şehitlerimize yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Dünya 5'ten büyüktür. Bunu bilenler biliyor. Bilmeyenlerde bilecek. Her gittiğim yerde göz kamaştıran bir dayanışmaya şahit oluyorum. AK Parti kadroları her zamankinden daha güçlü. 2019 seçimleri ülkemizin en kritik tarihi önemi en yüksek seçimlerinden biri olacak. Türkiye 2019'dan alacağı kuvvet ile 20123 ve daha sonra 2053 ve 2071'e yürüyecektir. Türkiye'nin 2019 kavşağını da başarıyla dönmekten başka bir şansı yoktur.

"Atatürkçüysen muasır medeniyetler seviyesine getirmek için ne yaptın?"

- Bu seçimlerde ülkemizin 15 yıllık başarıları değil. Elde ettiğimiz tüm kazanımlarında oylaması yapılacaktır. üzerimizde taşıdığımız bu sorumluluğun bilinciyle hazırlıklarımızı yürütmemiz gerekiyor. Bu süreçte durma, rehavete kapılma lüksümüz yok. Türkiye'yi bu hale biz getirdik. Modern Türkiye için bu gerekliydi. İş olsun diye değil. Modern Türkiye'yi inşa edeceksek, eğer Atatürkçüysen muasır medeniyetler seviyesine getirmek için ne yaptın? Bunların bir dikili taşı yok. Buradan dünyaya sesleniyorum sadece onlara değil. Dünyada bir numaraları havalimanını biz yapıyoruz biz. Bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız inşalllah açılıyor. 2023'te bu sayı 200 milyona çıkacak. Bir numara.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir numaralı havalimanını biz yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız inşallah açılıyor.https://t.co/Od4vtDQja6 pic.twitter.com/0UvOFA96B5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Şubat 2018

"Buralara yan gelip yatarak gelmedik"

- Buralara yan gelip yatarak gelmedik. Azmettik, koştuk. Biz yetinmedik, bize bir ilham kaynağı gerekiyordu. Dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü. Biz de dedik ki madem dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü bizde Marmaray ile gemileri denizin altından yürütelim. Marmaray ile milyonlar geçti. Bu defada Avrasya Tüneli'ni yaptık. Denizin altından otomobiller geçiyor. Bu nedir? Bu dünya ile yarıştır. Niye kıskanıyorlar. İşte bundan. THY dünyada ilk 7'nin içinde. En fazla noktaya uçma konusunda THY 1 numara. İstediğimiz yere istediğimiz gibi uçuyoruz. Sağa sola gitmeye gerek yok. Şu Eskişehir'de yüksek hızlı trenin olması bile çok önemli. AK kadro omuzlarında tarihi bir mesulliyet taşıyor. Siz neredeyseniz bende oradayım. Kale içeriden fethedilir. Kaleleri siz fethedeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: THY dünyada ilk yedinin içerisinde, en fazla noktaya uçma konusunda THY 1 numara.https://t.co/Od4vtDQja6 pic.twitter.com/uHNtXKUIAw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Şubat 2018

"Bu hareketin kökleri Hira Dağı'nda..."

- Biz AK Parti olarak 17 yıllık bir harekat olsak da binlerce yıllık şanlı tarihin temsilcileriyiz. Bizler asırlar boyu 3 kıta 7 iklimde hüküm sürmüş dünyaya nizam vermiş bir ecdadın torunlarıyız. Bu hareketin kökleri Hira Dağı'ndadır, Malazgirt'tedir, Söğüt'tedir, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale'dedir. Bizim ceddimiz son nefesini vermeden önce evladına "Oğlum Allah korkusuyla hareket etmeni vasiyet ederim. Halk bize Allah'ın emanetidir." tavsiyesinde bulunan Selahaddin Eyyubi'dir. Biz daha 21 yaşında genç bir padişahken fethe yürüyen Sultan Fatih'lerin torunlarıyız. Biz en sıkıntılı zamanlarda bile bir karış da olsa vatan toprağını satmam bu topraklar kanla alınmıştır kanla verilmiştir diyen Sultan 2. Abdülhamithan'ın torunlarıyız. Ya istiklal ya ölüm paralasıyla milli mücadele eden kahramanların varisleriyiz.

"Koltuk kavgasında ömürlerini geçirdiler"

- Biz millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır diyen Gazi Mustafa Kemal'in zihin yapısında olan bir zihniyetteyiz. Bu hareketi günlük siyasetin kavramlarına hapsetmeye çalışanlar her seferinde hayal kırıklığı yaşadılar. AK Parti geçmişin kötü örneklerinin kalıplarıyla tanımlamaya çalışanlar hüsrana uğradılar. Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bu salondan yükselen muhabbetimizi anlayamadılar. Biz birbirimizi sadece ALLAH için seviyoruz. Koltuk kavgasıyla ömürlerine geçirenler bizim millet aşkımızın sırlarına bir türlü varamadılar. Biz siyaseti ikbal kapısı olarak değil, hizmet vesilesi daha önemlisi istiklal mücadelesi olarak görüyoruz. Bu hareket hiçbir zaman koltuk hırsına prim veren bir hareket olmadı.

"Biz ana muhalefet gibi koltuğa yapışanlardan olmadık"

- Biz ana muhalefetin başındaki zat gibi 9 seçim kaybetmesine rağmen koltuğa yapışanlardan olmadık. Bizim nazarımızda tüm makamlar geçicidir. Milletimizin bize birer emanetidir. Biz hizmet aracı olmanın ötesinde hiçbir anlam yüklemedik. Makamlara rant kapısı olarak bakanlar bu kutlu çatının altında barınamadılar. Halk ve hak katında hesap vermeden önce nefsimizi hesap ediyor, eksiklerimizi, yanlışlarımızı düşünüyoruz. AK Parti geleneğin partisi olduğu kadar geleceğin de partisidir. En köklü hareketidir. Eskişehir'e yaptığımız toplam yatırım 18 katrilyon.

"Ya bu oyunu bozacağız ya da bir asır daha ayağımızda prangalarla yaşayacağız"

- Ülkemiz tarihinin en çetin mücadelerinden birini veriyor. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele istikbalimiz için tarihi önemdedir. Ülkemize yönelik kirli tezgahları parçalamaktan başka şansımız yok. Bugüne kadar beşer planında hiçbir güç önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz. Ya bu oyunu bozacağız ya da bir asır daha ayağımızda prangalarla yaşayacağız. İşte Afrin bu sabah itibariyle 1595 terörist etkisiz hale getirildi. 31 Mehmedimiz, 60 ÖSO toplam 91 şehidimiz var. İnşallah gitme kararını verdiğim zaman 15 Temmuz'da olduğu gibi haydi gidiyoruz diyeceğiz, gideceğiz. Bu tarihi süreçle Türkiye'nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Mehmedimiz düğüne gidiyoruz diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle bugün yürüttüğümüz mücadele istikbalimiz için de hayati bir önem taşımaktadır. Ya olacağız ya öleceğiz, ya bu oyunu bozacağız ya da ayağımızda prangalarla yaşayacağız.https://t.co/Od4vtDQja6 pic.twitter.com/pE7ZsLm9ye — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Şubat 2018

"Türkiye mazlumların sığınağı, zalimlerin korkulu rüyasıdır"

- Ülkemizin kaosa değil dayanışmaya kenetlenmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin bütünleşmeye ihtiyacı var. Zaman ihtilaf değil ittirak dönemidir. Milletimiz bizden hizmet bekliyor, ülkemizi hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Umudunu bize bağlamış milyonlarca kardeşimiz Türkiye'nin başarısı için dua ediyor. Türkiye mazlumların sığınağı, zalimlerin korkulu rüyasıdır. Biz sendelersek Kudüs, Filistin, Somali düşer. Siyaseti çıkar olarak görenlerin bizi birbirimize düşürmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizin arasına fitne sokulmasına müsaade edemeyiz. Ülkemize kurulan tuzakları tek tek başlarına geçireceğiz. Kirli senaryolara karşı uyanık olmalarını bekliyorum.

Kaynak: TRT Haber