Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz terörist olanın apoletini söktük

- İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir yolu etap etap sürüyor. En son Çanakkale köprüsünün temelini attık. Bu projeyi de 2023'te tamamlayacağız.

- Şehir hastaneleri sözümüzü tuttuk. Şu ana kadar 5 tanesini açtık, inşallah yıl bitmeden 4 tanesini daha açacağız.

- Konutta 2023 için 1 milyon konuta ulaşma hedefi koymuştuk. Şu anda 833 bindeyiz. Mevcut çalışlmalara göre 2023'te 2 milyon 200 bine ulaşmış olacağız.

- Geçtiğimiz 10 yılda tarımsal çalışmalara 117 milyon lira yatırım yaptık. Milli tarım projesiyle tarımsal hafızalımızı artırmayı planlıyoruz. Damızlık hayvanlardan, meralara, yem bitklilerinden hayvan sağlığına kadar birçok projemiz var bunları da en hızlı sürede işleme koyacağız. Bu örnekleri AK Parti'nin söylediklerini yaptığı için anlatıyorum. Ne yapabileceksek onu söylüyoruz. Yerli otomobil, Kanal İstanbul, şehir hastaneleri, barajlar, sulama tesisleri, köprüler, yollar diyoruz.

- Tarımsal sulama konusunda kapalı sisteme geçip, 250 milyonluk yatırım yapıyoruz. Artık açık sistemle suyu israf etmeyeceğiz. Tarımsal sulama konusuna da kalıcı çözüm getireceğiz.

- Biz savunma sanayii diyoruz, uçak, helikopter, insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, tank, diyoruz. Çünkü Türkiye'nin bunlara ihtiyacı var. Öyle sahalarda atarak söylemiyoruz. CHP'nin adayı şimdilerde Zeytin Dalı Kahramanlarından Metin Temel'e takmış. Erdoğan komutanların apoletlerini söktü ben de senin apoletlerini sökeceğim diyor. Biz terörist olanın apoletini söktük. Teröristlere karşı mücadele edenlerin değil. Apolet sökmek ne demek, sen bu ülkeye Cumhurbaşkanı olmaya mı talipsin? Öyle meydanlarda kaba saba konuşmakla siyaset olmaz.

- Milletimiz bunlara müsaade etmeyecek. Biz millet siyaseti diyoruz milletimizle iç içeyiz. Bizde ayrım yok yaratılanı Yaradandan ötürü seviyoruz.

- Biz milletimize, güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü devlet sözü veriyoruz. Biz buüne kadar verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimizi söylüyoruz.