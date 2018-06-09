Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz terör örgütlerinin başını eziyoruz, onlar çanak tutuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Stadyumu'ndaki son etkinlik olan Ankara mitinginde dev projeleri ardı ardına sıraladı.

Stadyum yerine yapılacak 55 bin kişilik stadyumunun yanısıra metro hattının müjdesini verdi, fuar alanı ve millet bahçesini de anlattı.

Erdoğan, ana muhalefeti de terörle mücadele üzerinden eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"15 Temmuz gecesi Ankara destan yazdı"

- Terör örgütlerine karşı mücadele yürütürken Ankara gene yanımızdaydı. 15 Temmuz gecesi Ankara destan yazdı. Beşer planında bugüne kadar kimsenin önünde yenilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda eğildik. Ankara'nın tüm ilçeleri darbecilere karşı direndi, darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında Ankara'nın çok önemi var. Ankara sadece kendisinin istiklalini korumadı tüm Türkiye için gövdesini namlulara siper etti.

"Bay Kemal de tankların eşliğinde gidiyor"

- Böyle bir milletin mensubu olmakta iftihar ediyorum. Birileri de Atatürk Havalimanı'nda. Bizde Marmaris'ten yola çıkıyoruz. Biz gece yarısı bineceğiz ama 23:17'de Bay Kemal tankların eşliğinde oradan Bakırköy belediyesine gidiyor kontrollü olarak, ondan sonra da ertesi gün takip ediyor ekranın karşısında kahvesi geliyor. Daha önce diyor ki tankların üzerine önce ben çıkarım.

"Anadolu'nun evlatları şehadete yürüdü"

- İstanbul'un Bağdat caddesinde tanklar geçerken birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Anadolu'nun evlatları ise tankların önüne durarak şehadete yürüdü. Ankara Türkiye'nin en büyük reformlarına destek verdi. Türkiye yeni sisteme adım atacaksa Ankara'nın çok büyük katkısı var. Fitnecilere fırsat vermeyin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Bağdat Caddesi'nde tanklar geçerken birileri o tankların alkışlıyordu. Anadolu'nun evlatları ise tankların önüne durarak şehadete yürüdü.https://t.co/DAUeJy4tSX pic.twitter.com/3j2d7gD1JN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Haziran 2018

"SSK'dan seni tanırız Bay Kemal, batırdığını iyi biliriz"

- Son 10 yılda Ankara'ya 116 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bay Kemal bunlar durup dururken, yatarak olmadı. Bay Muharrem bunlar ince ince yürüyerek olmuyor. Çalışacaksın. Çıraklık işi değil bunlar. SSK'dan tanırız Bay Kemal'i. Hastaneleri nasıl batırdığını iyi biliriz.

"Şehir hastanelerine 3 katrilyon yatırım yaptık"

- Bunlara 5 koyun ver kaybedip gelirler. Son 16 yılda 12 yeni üniversite kurarak Ankara'yı güçlendirdik. Ankara'yı bilim şehri haline getiriyoruz. 32'si hastaneden oluşan 132 sağlık tesisini şehre kazandırdık. Şehir hasteneleri Ankara'ya sağlıkta sınıf atlatacak. Yatırımı 3 katrilyonu aşan şehir hastanelerinin yatırımı devam ediyor.

"Yeni tren hattı 2019'da hizmetinizde"

- Ankara'da 95 bin konut projesini hayata geçirdik. 16 yılda 534 km bölünmüş yol ekledik, toplamda bin km'ye ulaştırdık. Türkiye'yi son 16 yılda hızlı trenle biz tanıştırdık. Ankara'yı birçok ille birleştirdik. Yapımı devam eden yeni hatlarla Ankara'yı ülkemizin doğusu batısı güneyi ve kuzeyiyle de birleştireceğiz. Ankara Afyonkarahisar Uşak hızlı tren hattını 2019'da hizmete açıyoruz.

"Ankara'yı ve metroyu uzatıyoruz"

- Ülkemizin dört bir yanına bağlanan Ankara hızlı hatların kalbi olacak. AKM gar Kızılay metro uzantısının yapımını başlattık, 3 yıla biter. Seçim beyannamesinde açıkladığımız yeni raylar sistemler var. Ankara'yı ve metroyu uzatıyoruz. 15 km uzatacağız. Gar ile Ovacık arasında Gar ile Kuyubaşı arasında metro hattı kuruyoruz.

"Türkiye küresel oyuncu haline gelecek"

- Ankara son 16 yılda savunma sanayinin başkenti hale geldi. Dünyanın en büyük 100 firmasının 3'ü başkentte. Teröristlerle mücadeleyi artık yerli silahlarımızla yürütüyoruz. Bizim kararlılığımız Ankara'nın vefasıyla birleştiğinde böyle bir fotoğraf çıktı. Savunma sanayiinde Türkiye'yi küresel bir oyuncu hale getireceğiz.

"Kahramankazan dünyanın sayılı uzay bölgelerinden olacak"

- Kahramankazan'da 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Dünyanın sayılı uzay ve havacılık bölgelerinden biri olacak bu tesisin ihalesi yapıldı, yıl sonuna kadar inşaatına başlanıyor.

"55 bin kişilik uluslararası standartlarda yeni stad geliyor"

- Ankara'ya uzay sistemleri entegrasyon merkezini kazandırdık, kendi uydularımızı kendimiz yapıyoruz. 55 bin kişilik yeni stadyumumuz. Uluslararası. 19 Mayıs stadının yerine uluslararası dünya çapındaki şampiyonların karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak stadı kazandırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'ya 55 bin kişilik yeni bir stadyum yapacağız.https://t.co/DAUeJy4tSX pic.twitter.com/99VnmdlJbw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Haziran 2018

"Fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz"

- Süper Lig'e çıkan Ankaragümüze de başarılar diliyorum. O taraftarlar da aramızda. Yeni stadımız Ankaragücümüzün şampiyonluk karşılaşmalarına ev sahipliği yapacaktır. Ankara'nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz. Ankara'ya farklı bir millet bahçesini kazandırıyoruz. Dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz.https://t.co/DAUeJy4tSX pic.twitter.com/hP5Lxvxwly — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Haziran 2018

"Ankara'ya dev bir millet bahçesini oluşturuyoruz"

- Millet bahçemizin bir ucu Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki kavşaktan başlayacak, eski hipodrom alanını, Atatürk Kültür Merkezi'ni, yeni yapılacak stadı, Arena Spor Salonu'nu, Gençlik Parkı'nı içine alıp yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını, adliye binasının bulunduğu alanı da kuşatarak Melike Hatun Camisi'ne ve oradan Ulus'taki heykele kadar uzanacak. İşte böyle dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'ya diğer şehirlerimizden daha farklı dev bir Millet Bahçesi kazandırıyoruz.https://t.co/DAUeJy4tSX pic.twitter.com/hmYJPe8iIA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Haziran 2018

"Millet bahçesinin içinde stat, konser alanı, cami olacak"

- Artık yeşil Ankara olacak. Millet Bahçemiz stadından konser salonuna camisine kadar büyük bir eser olacak. İngilizin 200 metrekareden oluşan High parkı varsa bizim de devasa millet bahçemiz olacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının olduğu yerde kültür sanat bölgesine dönüşecek. Millet bahçesinin içinde ulaşım yollarla ve dışında tramvay hatlarıyla sağlanacak.

"Bunlara 24 Haziran'da Osmanlı tokadı gerekmez mi?"

- Biz seçim meydanlarında yapacaklarımızı, hedeflerimizi anlatıyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Sadece yıkmayı. Bay Muharrem'in, Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Adam teröristlerin desteğiyle parlamentoya girenlerle yürüyor. 53 tane Kürt kardeşimin öldürülme talimatını veren kişiyi ziyaret ediyor. Bunlara 24 Haziran'da Osmanlı tokadı gerekmez mi?

"Öğretmenleri işten atıp, yolları tarlaya mı dönüştüreceksiniz?"

- Şunları sorun: AK Parti Türkiye'de 284 bin derslik yaptı yıkacak mısınız, 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı onları işten atacak mısınız, 131 yeni üniversite açtı kapatacak mısınız, 69 milyon kişiye internet hizmeyi sağladı onları da kesecek misiniz, 1245 yeni hastane kazandırdı atacak mısınız, 539 bin sağlık çalışanını al onları kapı dışarı mı edeceksiniz, 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptı bunları kazıyıp tarlaya mı dönüştüreceksiniz? Yeniden kara trene mi döneceksiniz?

"CHP susuzluktur, çöptür, kirliliktir"

- AK Parti sadece 6 ilde kullanılan doğalgazı 78'e çıkardı, çok yakında 81 il kavuşacak. CHP belediyesinden aldım çöp dağları vardı, sular akmıyordu. CHP susuzluktur, çöptür, kirliliktir. Bunların geçmişi böyle. AK Parti 525 baraj yaptı. Siz bunları yıkıp denizlere mi akıtacaksınız. 5 milyon hektarı ağaçlandırdık bunları da sökecek misiniz?

"Kazandırdığımız eserleri dinamitleyecek misiniz?"

- Okulları ücretsiz yapacağız diyor. Okullar paralı değil ki. Biz ilköğretimde de kitapları masaların üzerine koyuyoruz. AK Parti Türkiye'yi 3,5 kat büyüttü siz yeniden küçültecek misiniz? İhracatımızı 162 milyar dolara çıkardık. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, nice dev eseri ülkeye kazandırdı, siz bunların hepsini dinamitleyecek misiniz?

"Bunlar uçak fabrikasını kapatıp, gaz ocağına dönüştürdü"

- Osmangazi'den İnce geçiyor. Öbür ucunda Yalova var. Oradan kim geçecek diye bakmayız. AK Parti SİHA'ları, İHA'ları yaptı gene toprağa mı gömeceksiniz? Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatarak gaz ocağı fabrikasına dönüştürdü. Terör örgütünün inlerinde başlarını eziyoruz. Onlar çanak tutuyor. Afrin'e gitme diyorlar. Biz gittik. İnce diyor ki Temel Paşaya apoletlerini sökeceğim diyor.

"Apoletleri millet taktı"

- Önce haddini bil. Apoletleri sen mi taktın sen mi sökeceksin? Millet taktı onları. Bu ülke de yargı var. Herkes cezaevine attıysa ben de aynısını yapacağım diyor. Erdoğan anayasanın hükümleri gereğince komutanların başkomutanıdır. Malatya'daki toplantı parti toplantısı değil. Türkiye Esnaf Sanatkarlar odasının iftar sofrasıdır.

"Bunlara kalırsa bu ülkeyi de satarlar"

- Komutan da 2. ordu olduğu için gelmiştir. Ülkemizi memnun edecek ifadeye alkış tutmuştur. Niye rahatsızsın? Benim milletim size beklediğiniz fırsatı vermeyecek. Külliye'yi satacakmış, Çankaya'yı satacakmış. Bunlara kalırsa bunlar bu ülkeyi de satar. Geçmişte yaptılar. Ankara sandıklara gidin. 2 pusula bir zarf kullanılacak. Birisi parlamento diğeri başkanlık için. Herkesi arayın irtibatlaşın sinerjinizi onlara da verin.

Kaynak: TRT Haber