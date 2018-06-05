Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz insan kaynağımıza yatırım yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden işçileriyle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Burada genişçe bir salonda madenci kardeşlerim ve ufak çocuklarımızla cıvıl cıvıl bir iftarı açmış olduk.

"Yeni bir dönemin eşiğindeyiz, desteğinizi bekliyoruz"

Siyasete başladığımız günden beri bizim yerimiz daima milletimiz yanı olmuştur. Seçimden seçime değil bulduğumuz her fırsatta ülkemizin 4 bir yanındaki illerimizi ziyaret etmekten vazgeçmedik. Biz de önümüzü vesayetle de darbeyle de kesmeye çalışsalar hep milletimizi yanımızda bulduk, karşımıza çıkan her engeli milletimizle beraber aştık. Şimdi yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Onun için de desteğinizi bekliyoruz.

"Amacımız enerjide dışa bağımlılığı azaltmak"

Biz ithali durduracağız diyoruz. Peki neden? Bizim bütçemizde cari açık varsa en önemli sebebi ithal enerjidir. Termik santral dediğimiz olay kömürden kaynaklanıyor. Ben bunu neden ithalle yapayım. Bizim şu anda Trakya'dan tut Şırnak'a kadar devasa bir damar var. Bu damarda yerli kömür var. Bizim bunları hayata geçirmemiz lazım. Maliyeti biraz yüksek olabilir ama hiç olmazsa bizim cari açığımızı körüklemez. Şimdi bu adımı atıyoruz ve elhamdülillah ciddi bir noktaya da geldik. Onun için milli enerji ve maden politikasını oluşturduk. Çok uzun ve kapsamlı bir çalışmayla oluşturduğumuz bu politikayı arz güvenliği, yerlileştirme, öngörülebilir piyasa olmak üzere 3 ayak üzere oturtuyoruz. Amacımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için yerli kaynakları en üst düzeyde değerlendirmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ithali durduracağız. Bizim bütçemizde bir cari açık varsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ithal enerjidir.https://t.co/w9mFmSauak pic.twitter.com/5Z5FE8hyfH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

"İnsan kaynağımıza yatırım yaptık"

Her bir başlığın altında çok önemli açılımlar var. İthalata dayalı enerji politikalarıyla daha fazla yol katedemeyeceğimizi gördüğümüz için kendi kaynaklarımızı harekete geçirmeye başladık. Ve bunda da güzel mesafeler alıyoruz. Bize siyaset mühendislerinin değil, maden, petrol, makine mühendislerinin lazım olduğu bilinciyle insan kaynağımıza yatırım yaptık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize siyaset mühendislerinin değil, maden, petrol, makine mühendislerinin lazım olduğu bilinciyle insan kaynağımıza yatırım yaptık.https://t.co/w9mFmSauak pic.twitter.com/VH4qj4ftLZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

"Ülkemizin 10 milyon tona kömür kadar üretim potansiyeli var"

Geçtiğimiz 16 yılda eğitim yatırımları bütçede ilk sıraya çıkardık. Bir numara eğitim. Arkasında sağlık. Arkasında adalet, emniyet. Arkasında ulaştırma, enerji... Bunlar arka arkaya geliyor. Dış politika, tarım... Arka arkaya. Bunların hepsinde sıçrama yapan bir Türkiye. Eğitim seviyesi arttıkça eskiden beri milletimize dayatılan kimi yalnışlarla daha kolay mücadele edebileceğimize inanıyoruz. Yıllarca bu ülkede maden sektörü kimi zaman çevrecilik adına, kimi zaman ekonomik değil diye horlandı, ötelendi, örselendi. Termik santral inşaatlarına karşı akılalmaz dirençler gösterildi. Kömürün sanayide kullanımı engellenmeye çalışıldı. Halbuki bize örnek gösterilen Avrupa'ya baktığımızda hala elektrik enerjisinin büyük bölümünü kömürden elde eden bir Avrupa var. Başta Almanya bu konuda çok önde. Avustralya'ya gidin bu konuda çok çok önemli bir yere sahip. Kimse onları değerlendirerek hareket etmiyor. Bize kalkıp yok şöyleydi yok böyleydi diyorlar. Onlara serbest olan kömürü bize haram etmeye çalışanların niyetinin aslında ne olduğunu biliyoruz. Bu çevrelerin tek derdi var. Türkiye'nin büyümesini güçlenmesini, gelişmesini engellemektir. Güney Afrika'dan buraya kömür getir, buraya Sibirya'dan şurdan burdan kömür getir ama kendi kömürünü kullanma. Bu durum karşısında biz kömür madenciliğimizi daha ileriye taşımak için yeni yollar geliştirdik. Kömürün keşfinden rezervinin belirlenmesine, üretimde kullanımından zararlı etkilerinin önlenmesine kadar tüm aşamaları bilimsel yöntemlerle ele aldık. Ülkemizin 10 milyon tona kömür kadar üretim potansiyeli var. Ancak şu anda ortalama 1,2 milyon ton üretim yapılıyor. Halihazırda sektörde çalışan 10 bin işçiyi 20 bine çıkarma potansiyeline sahibiz. Biz bu potansiyeli kimsenin mağdur olmadığı doğru bir modelle teknolojik imkanları ve maden bölgeleri düzenlemelerinde kullanarak inşallah hayata geçireceğiz.

"Bilimi ve teknolojiyi ön plana çıkarıyoruz"

Madencilerimizin alın teri, emeği katkısı aklı tecrübesi olmadan hedeflerimize ulaşamayız. Bunun için sektörü insan odaklı, insan güvenliği merkezli bir şekilde yapılandırmaya karar verdik. Bilimi ve teknolojiyi ön plana çıkarıyoruz. Bilimin ve teknolojinin günümüzde ulaştığı seviyeyi bu sektörde kullanmadan ekonomik ve güvenli üretim yapamayacağımızı biliyoruz. Artık madenlerimizi yürek burkan kazalarla değil en ileri tekniklerle yapılan üretim modelleri ile konuşmak, tartışmak istiyoruz. ABD'de Avustralya'da kişi başına günlük 11 ton üretim yapılırken bu rakamın ülkemizde 1,5 tonda kalmasına gönlümüz razı değil. Aynı miktarda kömürü daha fazla kişiyle değil, daha çok kömürü daha çok istihdamla çıkartmayı hedefliyoruz. Maden sahalarını mavi, sarı, kırmızı olarak risk gruplarına ayırarak denetimlerini de ona göre yapacağız. Tüm bu süreçleri şeffaf bir şekilde yürüterek kömürü ülkemizin yeni milli güç kaynaklarından biri haline dönüştürmekte kararlıyız. Vakit Türkiye vakti ile birlikte, vakit kömür vakti de demeye hazırlanıyoruz.

"Biz 'yapacağız' diyoruz, onlar sadece 'yıkacağız' diyor"

Huzurun da güvenin de kalkınmanın da demokrasinin de temel şartı istikrardır. Şu iki kelime sihir kelimelerdir. Bir güven, iki istikrar. İşte biz 16 yıl önce bu iki kavramla yola çıktık, o gün bu gün böyle geliyoruz. Türkiye geçtiğimiz 16 yılda 3,5 kat büyüyebilmesini güven ve istikrar ortamının sürekliliğine borçludur. Bu ortam öylesine güçlü bir zemine oturmaktadır ki son 5 yılda ardı ardına yaşadığımız terör saldırıları sosyal ve siyasi kaos denemeleri dahi istikrarımızı bozamadı. Güven ve istikrar ortamının kökleşmesine katkı sağlayacağına inandığımız için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda ısrarcı olduk. 24 Haziran'daki seçimler yeni sistemin ilk meyvelerini verecektir. Biz güven ve istikrar konusunda ne kadar hassas ve ısrarcıysak birileri de kaos çıkarma, ülkemizi yeniden eski günlerine döndürme konusunda o derece azimli gözüküyor. Öyle ki biz 'yapacağız' diyoruz, onlar sadece 'yıkacağız' diyor. Biz ileriye gideceğiz diyoruz, onlar tek arti CHP'si dönemine dönmenin hayalini kuruyor. Biz demokrasi diyoruz, onlar yeni sistemi kendi diktatörlüklerini kuracakları biz düzen olarak tasavvur ediyor. Yani bizim Afrin'deki kahraman komutanımız Metin Temel Paşa ile ilgili 'Ben apoletlerini sökeceğim' diyor 'geldiğimin günün hemen ertesinde'. Yahu sen zaten gelecek değilsin de aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Senin zaten böyle bir durumun yok, haddini bil. Ama bu millet benim tanıdığım bu aziz millet 24 Haziran'da teröre ve teröristlere karşı kahramanca mücadele veren komutanıma ve heyetine gidip teröristi cezaevinde ziyaret eden Bay Muharrem sana 24'ünde gereken dersi verecektir. Terörist diyorlar niye? Diyarbakırda 53 kürt kardeşimin ölümüne neden olan odur da onun için. Şimdi onu gidiyor zannediyor ki ben onu ziyaret edersem cumhurbaşkanı olacağım. Bu millet sana bunu yedirmez. Bu ülkede seçim vaadi olarak tüm yatırımları durduracağını söyleyen adaylar var. Sizde duyuyorsunuz değil mi? Biz yatırımları durdurmak yerine 3 katına, 5 katına mümkünse 10 katına çıkartacağız diyoruz.

Kaynak: TRT Haber