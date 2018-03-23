Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz buralardan artık geri adım atamayız dedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bağcılar 6. olağan ilçe kongresi öncesi halka hitap etti.

Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz günlerde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmelerle ilgili detayları burada açıkladı.

"Biz mağdurların yanındayız dedik"

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili geri adımın atılmayacağı mesajını iki lidere de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Dün evvelsi akşam Sayın Trump ile Putin ile de bu işleri konuştuk. Dedik ki biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların yanındayız dedik. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız' dedik. 'Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır' dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile Suriye'deki gelişmeleri konuştuk. Biz buradan geri adım atamayız ve mazlumların yanındayız dedik.https://t.co/aDE197RE4K pic.twitter.com/8Erbbyt84M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Mart 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3700'ü aştı"

- Suriye'ye kaçtılar. PKK, PYD ile YPG ile beraber oldular. Onlara orada gereken ders verildimi? Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3700'ü aştı. Devam ediyoruz. Fırat Kalkanı'nda bunlara gereken ders verildi. 2000 dönüm arazideki kardeşlerimiz dönüp tekrar topraklaına yerleştiler. Geri dönüş başladı. Her türlü desteği veriyoruz.

"İdlib, Menbiç var"

- Noktayı koyduk. Afrin ile bitmeyecek. İdlib, Menbiç var. Buralardada hak tecelli edene kadar yola devam. Artık yeni bir döneme giriyoruz. Malum paçavraları falan tanımıyoruz bayrağımız burada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'le bitmeyecek iş. Arkada İdlib var, Menbiç var. https://t.co/aDE197RE4K pic.twitter.com/ehFpMTSQ1B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Mart 2018

"Afrin harekatı güçlü bir şekilde devam ediyor"

- Hassasiyet içerisinde bakıyorsunuz adeta Hatay'a sınıra kervanlar halinde gidiyorlar. Oradaki Mehmetçiklerimizle buluşmaya gidiyorlar. Güç heyecan veriyorlar. Afrin harekatı güçlü bir şekilde devam ediyor.

"Kaçacak delik aradılar"

- Bitmedi bazıları rahat durmadı. Nerede? PKK. 40 yıldır bu PKK rahat durmuyor. Hep sabrettik bir yere kadar. Şimdi geldiğimiz yer ortada. Dedik ki artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi'de, Gabar'da, Bestlerderesi'nde inlerine gireceğiz dedik mi dedik. Girdik mi girdik. Kaçacak delik aradılar.

Kaynak: TRT Haber