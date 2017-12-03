Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu şantaja boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen Muş 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmaya, AK Parti teşkilatlarının mensuplarını ve vatandaşları selamlayarak ve kongrenin hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak başladı.

"Bu kubbede baki kalanın sadece hoş bir seda olduğunun hepimiz farkındayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu şuurla gece gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan Türkiye'yi ekonomik, askeri ve diplomatik olarak büyütürken aynı zamanda komşularımız başta olmak üzere nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onların imdadına koşuyoruz. Bugüne kadar daima siyasi meselelerle insani gündemleri ayrı ayrı değerlendirdik. Siyasi alanda yaşanan gerilimlerin, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzu zedelemesine asla izin vermedik.

Ülkemiz sınırları içinde olduğu gibi bölgemizin her yerinde de köken, dil, din ayrımı yapmadan tüm mazlumların yaralarına merhem olduk. AK Parti'yi kurduğumuzda etnik, dini ve bölgesel taassup asla yapmayacağımızı, yapılmasına da müsaade etmeyeceğimizi söylemiştik. Hamdolsun 16 yıldır bu sözümüze halel getirmedik. Hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerle, ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdik. Hiç kimsenin diline, inancına, kültürüne karışmadık. Hiçbir vatandaşımızın hayat tarzından dolayı ötekileştirilmesine müsaade etmedik. 81 vilayetiyle ve 80 milyonuyla, 780 bin kilometre vatan toprağıyla, tüm Türkiye'yi kucaklamanın gayreti içinde olduk."

"Bu adımlar ihanet-i vataniyedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı haberler, sinyaller alıyorum bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum. Buradan sesleniyorum, önce kabinemize sesleniyorum, bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihanet-i vataniyedir." dedi.

Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan, Muş'ta partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor https://t.co/6kdDIJx7sN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Aralık 2017

"Kimse kusura bakmasın, biz bu şantaja boyun eğmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Eski halkbank Genel Müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı Rıza Sarraf’ın tanık olduğu ABD’deki dava) Bu dava, 17-25 Aralık kumpasının okyanus ötesine taşınmış halinden başka bir şey değildir. Ortada bir mahkeme yoktur. Sadece şantaj malzemesi üretme gayreti vardır. Kimse kusura bakmasın, biz bu şantaja boyun eğmeyiz." diye konuştu.