Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birlikte teröristleri temizleyelim' dediğimizde neredeydiniz?

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında operasyonların sürdüğü Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3647’ye yükseldiğini açıklayan Erdoğan, "Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, "Afrin'de kaygılıyız" diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? "Terör örgütlerini temizleyelim" dediğimiz zaman neredeydiniz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, Afrin'de kaygılıyız diyor. Biz size kaygılarımızı ilettiğimiz zaman, gelin birlikte teröristleri temizleyelim dediğimizde neredeydiniz?https://t.co/MsJpMHC3HO pic.twitter.com/Prr6bIKbuI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mart 2018

"Stratejik ortaksan bizimle birlikte yürüyeceksin"

Erdoğan, "PYD'sini de, YPG'sini de bizim Mehmetçiğimiz, ÖSO nasıl halletti işte ortada. Bir taraftan 'Türkiye bizim stratejik ortağımız' diyeceksiniz ondan sonra gidip teröristlerle iş birliği yapacaksınız. Bizimle stratejik ortaksan bizimle birlikte yürüyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer bizimle stratejik ortaksan bize saygı duyacaksın ve bizimle beraber yürüyeceksin.https://t.co/pcVcEd74MM pic.twitter.com/2ijJPhtlI8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mart 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Terör tehditlerine tepkisiz kalmayacağımızı ilan ettik"

Türkiye, sınırları ötesinden kendisine yöneltilen terör tehditlerine karşı artık tepkisiz kalmayacağını, terörü kaynağında yok etmeye kararlı olduğunu Fırat Kalkanıyla ilan etmiştir.

"2 ayı geçmeden Afrin kontrol altına alındı"

Afrin operasyonunu başlattığımızda bize operasyonu kısa sürede bitirin dediler. Biz de onları kırmadık, iki ayda operasyonun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik. Unutmayın, aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. Bizim askerlerimiz bölgenin öz evladı olan ÖSO’daki kardeşlerimizle meydana çıkınca çakallar kuyruklarını kıstırıp kaçtılar, kazdıkları çukurlar onlara mezar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonunu başlattığımızda bize operasyonu kısa sürede bitirin dediler. Biz de onları kırmadık, iki ayda operasyonun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik. Unutmayın, aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer.https://t.co/pcVcEd74MM pic.twitter.com/Z8amrF9tE0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mart 2018

"Operasyonlar bir müddet daha devam edecektir"

Şu anda ÖSO ve bizim askerlerimiz arama taramayı devam ettiriyor. Patlayıcıların ve kılıç artıklarının temizlenmesi için güvenlik güçlerimiz ve ÖSO, operasyonlarına bir müddet daha devam edecektir. Çünkü yarın orada herhangi bir sıkıntı yaşamamalıyız.

[Zeytin Dalı Harekatı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Patlayıcıların ve kılıç artıklarının temizlenmesi için güvenlik güçlerimiz ve ÖSO, operasyonlarına bir müddet daha devam edecektir.https://t.co/pcVcEd74MM pic.twitter.com/Z8gnyFRGhq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mart 2018

"Kuyruklarını kıstırıp kaçtılar"

Utanmadan bizi sivillere zarar vermekle suçlamaya kalktılar. Tüm iddiaları belgeleriyle, şahitleriyle, görüntüleriyle çürüttük. Bu lekenin yapışmasına izin vermedik.

"İster kendileri gelsinler ister kuklalarını göndersinler"

Çanakkale'de verdiğimiz mesaj neyse, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile verdiğimiz mesaj da odur. İster kendileri gelsinler ister kuklalarını göndersinler. Biz bu ülkeyi, bu vatanı kimseye bırakmadık, bırakmayacağız. İnancımızın sembolü ezanımızı susturamayacak, bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı indiremeyecekler. Bir daha İstiklal Marşı yazmamak için bu marşımızın mesajlarını zihnimizden ve yüreğimizden asla eksik etmeyeceğiz.

"Bunların hayatı manevra"

Daha dün "Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyoruz" diyenlerin kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Şimdi ne diyorlar, "ordumuzu tebrik ediyoruz". Ne oldu şimdi size? Hep manevra. Bunların hayatı manevra.

"Türkiye'yi durduramayacaksınız"

Çatlasanız da patlasanız da Türkiye'yi durduramayacaksınız. 2023 hedeflerine ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önünü kesemeyeceksiniz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızın yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Ok yaydan çıktı artık. Türk milleti üzerindeki asırlık külleri silkeleyerek kadim medeniyetinin inkişaf ateşini yeniden alevlendirmiştir. Bu yolda milletimizle birlikte olan, büyük Türkiye'de yerini alır. Kendisine saf olarak milletimizin karşısını belirleyen ise kaderine razı olur.

2019 seçimleri

Mesele siyasi rekabet olmaktan çıkmış, milletimizin, devletimizin bekası meselesine dönüşmüştür

Kaynak: TRT Haber